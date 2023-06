Tour de France : Tensions dans l’équipe de Pinot ? Il craint le pire

Arnaud De Kanel

Marc Madiot a révélé l'identité de 5 des 8 coureurs qui défendront les coureurs de la Groupama-FDJ sur le Tour de France. La non-sélection d'Arnaud Démare fait énormément parler et met l'équipe française dans une atmosphère délétère avant la Grande Boucle. Cyrille Guimard soupçonne des tensions en interne et il ne cache pas son inquiétude.

Le Tour de France approche à grands pas et les équipes dévoilent peu à peu les noms des coureurs qui y participeront. Marc Madiot a fait de même pour son équipe, la Groupama-FDJ, en annonçant les sélections de Thibaut Pinot, Valentin Madouas, Kevin Geniets, Stefan Kung et David Gaudu. Un grand nom manque à l'appel et il s'agit d'Arnaud Démare. Le sprinteur avait été vivement critiqué par David Gaudu sur le serveur Discord du coureur breton et depuis cette épisode, l'ambiance n'est plus au beau fixe dans la formation de Marc Madiot. Cyrille Guimard craint que cela ait des conséquences pour le Tour de France.

«Je pense qu'il y a quelques tensions dans l'équipe»

« David, je le mets dans le peloton de ceux qui peuvent venir dans le top 10, en fonction des différentes configurations de course et des incidents. Il ne faut pas oublier que tout le monde ne finira pas le Tour. On l'a bien vu sur le Tour d'Italie avec les nombreux abandons, qui ont d'ailleurs permis à Thibaut Pinot de faire top 5. Sur le prochain Tour, comme tous les ans, vous avez 15 coureurs qui peuvent jouer dans la cour des grands, et vous en aurez un tiers voire plus qui n'arriveront pas à Paris. Je ne m'aventurerai pas à juger le niveau de performance de Gaudu mais aussi celui de Madouas sur ce Dauphiné. Mais je pense qu'il y a quelques tensions dans l'équipes, elles sont patentes. On sait qu'il se passe une certain nombre de choses depuis deux ou trois mois. Ce n'est pas la grande sérénité, il y a trop de problèmes et de pressions sur un plan psychologique pour être libéré et faire sa course normalement », a souligné l'ancien directeur sportif pour CyclismActu.net . Pour autant, Cyrille Guimard comprend parfaitement que Marc Madiot se soit passé d'Arnaud Démare.

Cyclisme - Tour de France : Il confirme pour Alaphilippe ! https://t.co/L6qGXFJ10l pic.twitter.com/x1uX4u2FOd — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

«Ce n'est pas une surprise»