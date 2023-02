Cette affaire inattendue qui secoue le cyclisme français

Arnaud De Kanel

Le cyclisme était jusque là, l'un des seuls sports de l'hexagone à éviter son lot de scandale. Mais tout cela c'était avant que l'équipe Groupama-FDJ ne commence à imploser. David Gaudu a allumé la mèche et ses propos tenus à l'encontre d'Arnaud Démarre ont provoqué la colère de Marc Madiot. Retour sur cette affaire pour le moins surprenante.

C'est une affaire dont l'équipe Groupama-FDJ, déjà minée par le départ à la retraite de Thibaut Pinot, aurait pu se passer. Alors qu'il tient un serveur Discord pour échanger avec ses fans, David Gaudu a répondu à certaines de leurs questions. Le grimpeur ne pensait pas que ses propos allaient sortir de ce serveur privé et il a dit tout le mal qu'il pensait de son coéquipier Arnaud Démarre. Un manque de vigilance pas du goût de Marc Madiot.

«Je ne veux pas qu'il vienne au Tour»

Entre Arnaud Démarre et David Gaudu, ce n'est visiblement pas l'amour fou. Interrogé sur la présence du sprinteur lors d'un stage en montagne à Tenerife, Gaudu s'est emporté. « Il a choisi de venir hein ! Sa faute s'il sera cramé. Il veut sa sélection pour le Tour. Mais ça, c'est pas gagné. Je ne veux pas qu'il vienne au Tour, qu'il reste chez lui », a lâché le coureur breton sur son serveur Discord .



Arnaud Démarre lui mènerait la vie dure en faisant part d'un « gros manque de respect depuis 2017 ». « (Démare) n'a pas voulu monter dans l'ascenseur parce que "y a Gaudu". L'avantage, c'est qu'on ne se parle pas et on ne roule pas ou presque ensemble. S'il veut que je lui dise en face, je peux très bien. J'ai pas peur de lui », révélait Gaudu. Des captures d'écran ont donc été publiées par une personne mal intentionnée sur les réseaux sociaux, et le cadre privé de cet échange a été brisé, plongeant ainsi son équipe dans l'embarras.

Mes propos n'auraient jamais dus être tenus dans un cadre public. J'ai pésenté mes excuses à l'équipe et a Arnaud — David Gaudu (@DavidGaudu) January 26, 2023

«Ces gamineries doivent cesser»