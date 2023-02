Il rêve d’Alaphilippe dans son équipe !

Arnaud De Kanel

Critiqué publiquement par son patron Patrick Lefévère dans les médias, Julian Alaphilippe est en danger. Alors que son contrat court jusqu'en 2024, il y a de plus en plus d'incertitudes concernant son avenir au sein de l'équipe Soudal Quick-Step. Ainsi, le patron d'une formation française avance ses pions et ouvre la porte au double champion du monde.

Julian Alaphilippe sera attendu au tournant cette saison. Plombé par les blessures en 2022, il n'avait pas pu défendre ses chances sur les courses majeures et s'était contenté d'un rôle d'équipier de luxe à la Vuelta. Bien trop peu pour Patrick Lefévère qui multiplie les sorties dans la presse pour critiquer le rendement de son coureur par rapport à son « salaire de champion ». Si Alaphilippe assure qu'il n'y a aucun problème avec son patron, plusieurs équipes restent attentives à sa situation étant donné que son contrat expirera fin 2024.

Alaphilippe dans une équipe française ?

En 2021, Jean-René Bernaudeau avait tenté de recruter Julian Alaphilippe au sein de l'équipe Total Direct Énergie. Et au vu de la situation actuelle du double champion du monde chez Soudal Quick-Step, c'est Emmanuel Hubert, manager de la formation Arkea-Samsic qui s'est positionné pour le recruter. « Pourrais-je prendre une option sur Julian s'il était libéré ? Pourquoi pas, après il est sous contrat jusqu'en 2024. Je m'intéresse beaucoup à Julian parce que d'une part, c'est un garçon très, très sympathique. En plus, il est venu ici à la maison. C'est quelqu'un de très attachant. Il est quand même double-champion du monde et a porté le maillot jaune à plusieurs reprises sur le Tour de France de façon mémorable et remarquable », a-t-il confié à Eurosport , avant de poursuivre.

Arkea-Samsic en rêve