Une énorme annonce est lâchée pour l'avenir d'Alaphilippe

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, ça a été assez tendu autour de Julian Alaphilippe au sein de la Soudal Quick-Step, notamment avec les tacles répétés de son patron, Patrick Lefévère. Cela pourrait-il alors remettre en question l’avenir du double champion du monde ? Aujourd’hui, Alaphilippe est sous contrat jusqu’en 2024 et un prétendant s’est déjà déclaré pour envisager le récupérer.

Pour Julian Alaphilippe, l’année 2023 sera l’occasion de montrer qu’il n’a rien perdu de son talent. En effet, la saison passée, le coureur de la Soudal Quick-Step a vécu un calvaire avec des pépins à répétition. Si le Français a à coeur de revenir au top, il doit également faire avec la pression de son patron, Patrick Lefévère. Ce dernier a multiplié les sorties acerbes à l’encontre de Julian Alaphilippe et notamment son « salaire de champion ». De son côté, le double champion du monde assure n’avoir aucun problème avec son patron, mais certains se posent évidemment des questions sur son avenir alors que le compagnon de Marion Rousse est sous contrat jusqu’en 2024.

« C'est quelqu'un de très attachant »

Julian Alaphilippe pourrait-il alors poursuivre sa carrière dans une autre équipe que la Soudal Quick-Step ? Il faudrait pour cela des prétendants et il y en a déjà un : Emmanuel Hubert, manager de la formation Arkea-Samsic. Pour Eurosport , il a avoué à propos d’Alaphilippe : « Pourrais-je prendre une option sur Julian s'il était libéré ? Pourquoi pas, après il est sous contrat jusqu'en 2024. Je m'intéresse beaucoup à Julian parce que d'une part, c'est un garçon très, très sympathique. En plus, il est venu ici à la maison. C'est quelqu'un de très attachant. Il est quand même double-champion du monde et a porté le maillot jaune à plusieurs reprises sur le Tour de France de façon mémorable et remarquable ».

« On avait parlé »