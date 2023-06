Cyclisme : Alaphilippe en Bleu-Blanc-Rouge au Tour de France ?

Alexandre Higounet

Alors que le championnat de France va se disputer ce dimanche sur le circuit très vallonné et exigeant de Cassel, dans le Nord de la France, Julian Alaphilippe peut légitimement prendre le départ avec l’ambition d’aller décrocher le titre de champion national. Alaphilippe en Bleu-Blanc-Rouge au départ du Tour ? L’hypothèse apparaît plausible. Explication.

Les championnats de France, qui se tiennent traditionnellement le dimanche précédent le départ du Tour de France, auront lieu en fin de semaine du côté de Cassel, dans une région vallonnée où se joue traditionnellement l’étape reine des 4 jours de Dunkerque. Le parcours du championnat de France s’annonce particulièrement épicé, avec plus de 4000 mètres de dénivelé sur le total de l’épreuve, deux côtes à franchir à chaque tour du circuit de 13,8km (la montée de la porte de Dunkerque (1.9km à 4%) et la montée finale de la Porte d’Aire (1.2km à 8%)). Après 17km depuis le départ d’Hazebrouck, les coureurs entreront dans le circuit qu’ils emprunteront à 16 reprises.

De retour au top, Alaphilippe répond à son patron https://t.co/F0CTFKQdyC pic.twitter.com/weOqtiUFZe — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Un parcours taillé pour lui

Autant dire que ce sera forcément un homme fort et un homme en forme qui lèvera les bras à Cassel dimanche. Pour Julian Alaphilippe, ce parcours représente une réelle opportunité de remporter le titre et de porter ainsi le maillot de champion de France au départ du Tour le 1er juillet. Le parcours colle en effet parfaitement à ses qualités de puncheur, a fortiori avec l’arrivée placée au sommet de la bosse la plus dure, configuration qui n’est pas sans rappeler la Flèche Wallonne, remportée à trois reprises par le champion français.

Deux soldats XXL à ses côtés

Cette victoire apparaît d’autant plus possible que Julian Alaphilippe a retrouvé d’excellentes sensations lors du Dauphiné Libéré. La forme sera donc au rendez-vous. Enfin, même s’il ne dispose pas d’une grosse armada à ses côtés, ce qui constitue toujours un obstacle, Alaphilippe pourra tout de même compter sur deux soldats XXL pour l’aider dans sa quête, Rémi Cavagna et Florian Sénéchal. De plus, le profil très exigeant de l’épreuve diminue malgré tout l’importance de la force collective. Pour toutes ces raisons, la probabilité est non négligeable qu’Alaphilippe l’emporte ce dimanche et arrive en bleu blanc rouge au départ du Tour de France, ce qui lancerait son grand rendez-vous de juillet de la meilleure des façons.