De retour au top, Alaphilippe répond à son patron

Arnaud De Kanel

Après un début de saison délicat marqué par une chute spectaculaire sur le Tour des Flandres qui l'avait stoppé dans son élan, Julian Alaphilippe s'est rassuré sur le Critérium du Dauphiné en remportant la deuxième étape. Le double champion du monde en avait d'ailleurs profité pour fait passer un message à son patron Patrick Lefévère.

Julian Alaphilippe a connu une saison 2022 chaotique. Revenu le couteau entre les dents et titillé dans son orgueil par les déclarations de son patron dans la presse, la star du peloton avait rapidement renoué avec le succès lors de la Faun Ardèche Classic en coiffant David Gaudu au sprint. Mais très vite, la malchance avait rattrapé le coureur de la Soudal-Quick Step. Pas forcément en jambes sur les premières classiques de la saison pour suivre les trois ogres Mathieu Van der Poel, Wout van Aert et Tadej Pogacar, le double champion du monde avait lourdement chuté sur le Tour des Flandres. Julian Alaphilippe n'a pas douté longtemps car il a fait forte impression sur le Critérium du Dauphiné en remportant une étape de costauds. A l'arrivée, il n'avait pas manqué de glisser un petit tacle avec Patrick Lefévère, pas tendre avec lui ces derniers mois.

«C’était pour dire ‘’Restez tranquilles. Il ne faut pas s'affoler, pas de stress’’»

Lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée, Julian Alaphilippe avait célébré à la manière d'un Calma de Cristiano Ronaldo à ses plus belles heures avec le Real Madrid. Un message qui était, selon le coureur, destiné aux médias. Nul doute que Patrick Lefévère était également visé. « C’était pour dire ‘’Restez tranquilles. Il ne faut pas s'affoler, pas de stress’ ’ », avait confié Julian Alaphilippe. L'essentiel était ailleurs pour le coureur qui s'est bien rassuré à l'approche du Tour de France.

«Ça fait quelques semaines que je me sens bien sur le vélo»