Cyclisme : ll est en désaccord avec Van Aert sur la série Netflix !

Alexandre Higounet

Retenu pour être le narrateur en français de la série-documentaire sur le Tour de France 2022, sortie le 8 juin sur Netflix et intitulée « Tour de France – Au coeur du peloton », Steve Chainel a livré son point de vue sur ce que devraient faire les coureurs pour rendre leur sport encore plus attractif aux yeux du grand public. Un point de vue qui vient en contradiction avec certaines critiques émises par Wout Van Aert ces derniers jours.

Sortie le 8 juin dernier sur Netflix , la série-documentaire sur le Tour de France 2022 intitulée « Tour de France – Au coeur du peloton » est narrée par l’ancien coureur professionnel et aujourd’hui consultant sur Eurosport , Steve Chainel. Lors d’un témoignage pour Eurosport , rapporté par cyclismactu.net , Chainel raconte : « La production Netflix appréciait mon profil, le fait que je parle vrai. Il fallait expliquer à 'Monsieur tout le monde' ce qu'est le vélo, et pour cela, il ne fallait pas forcément un grand champion – et je ne suis pas un grand champion. Je suis très heureux et fier d'avoir été sélectionné. J'ai reçu des messages de gens qui ne connaissaient pas forcément le vélo et qui ont apprécié mes interventions. Il y a aussi les mécontents, ceux qui trouvent que j'ai un peu trop vulgarisé les choses, ceux qui ne me trouvent pas légitime, ceux qui disent que je n'ai pas fait le Tour de France. Les mécontents, je les "emmerde". Qu'ils fassent le nécessaire pour prendre ma place. Je suis un passionné qui parle avec son cœur et son vécu et j'espère avoir parlé à un maximum de gens ».

Cyclisme : Pinot en situation idéale avant le Tour de France https://t.co/VLUPkI3aUm pic.twitter.com/3VMSwx4DQA — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

« Les coureurs et les équipes doivent lâcher prise, il faut s’ouvrir »

Pour l’ancien coureur, qui a passé plusieurs saisons au sein de l’équipe Bouygues Telecom de Jean-René Bernaudeau, il existe encore des pistes d’amélioration… entre les mains des coureurs et des différents acteurs du vélo : « J'ai été coureur cycliste. Quand on est coureur cycliste, on est aux antipodes de vouloir ouvrir sa maison, de vouloir ouvrir la porte d'un stage d'entraînement, les portes du bus ... parce qu'on est dans un microcosme où l'on a toujours l'impression qu'on va se faire "baiser la gueule". C'est la triste réalité. On est une espèce de sport arriéré. Donc pour moi, la principale piste d'amélioration c'est que les coureurs et les équipes lâchent prise. Lâchez prise ! Il faut aller encore plus loin dans les histoires avec les coureurs, la connaissance de ces héros. On est un sport où il peut y avoir des émotions, mais pour cela il faut être capable de les montrer et donc de s'ouvrir ».

Van Aert critique la série pour l’exagération de tensions avec Vingegaard