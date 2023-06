Cyclisme - Tour de France : Le rôle de Pinot s’éclaircit...

Alexandre Higounet

Lors d’un entretien accordé à Ouest-France, rapporté par le site cyclingnews.com, Marc Madiot est revenu avec précision sur les raisons qui l’ont amené à retenir Thibaut Pinot pour le Tour de France, à côté du leader désigné David Gaudu. Les explications du boss de la Groupama-FDJ sont riches d’enseignements… Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé à Ouest-France , relayé par le site Cyclingnews.com , Marc Madiot, le patron de la Groupama-FDJ, a expliqué en détail les raisons qui l’on conduit à retenir Thibaut Pinot pour le prochain Tour de France, lui qui en avait exprimé la demande au sortir de son excellent Tour d’Italie, terminé à la cinquième place du général avec le maillot de meilleur grimpeur sur le dos.

Cyclisme : Pinot en situation idéale avant le Tour de France https://t.co/VLUPkI3aUm pic.twitter.com/3VMSwx4DQA — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Madiot n’évoque que le critère du niveau de forme de Pinot

Madiot a notamment insisté sur le fait que la sélection de Pinot pour le Tour n’était en aucun cas la conséquence d’une pression populaire et affective liée au fait qu’il dispute sa dernière année professionnelle : « Si Thibaut vient, c’est parce qu’il est physiquement compétitif. Pas parce qu’il s’agit de sa dernière saison. Nous avons réellement essayé d’ignorer tout cela. Je ne voulais pas me reposer sur des choses comme ‘le public le veut’, etc. Ce que je voulais, c’étaient des garanties sportives. Seulement cela ». Madiot explique aussi pourquoi l’équipe a pris un peu de temps avant de répondre favorablement à la requête du coureur : « Je voulais attendre que l’euphorie du Giro retombe. Parce que lorsque vous sortez d’un bon résultat, vous vous dites toujours ‘Je veux y retourner et tout éclater’. Puis quelques jours plus tard, quand la fatigue est là, vous pouvez rapidement ressentir le poids des efforts que vous avez accomplis. Mais nous avons tous été rassurés. Les docteurs l’ont vu aussi ».

Pinot leader bis... sans objectif ni pression