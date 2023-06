Cyclisme - Tour : Faut-il s’inquiéter pour Gaudu ?

Alexandre Higounet

A l’occasion du contre la montre disputé mercredi, David Gaudu, promis au rôle de leader sur le Tour de France où il vise le podium à Paris, n’a pas réalisé la prestation espérée, perdant un temps relativement important. Jeudi, il n’a pas suivi les meilleurs en fin d’étape. Faut-il y voir un signal inquiétant pour la suite du Dauphiné et surtout en vue du Tour de France ? Analyse.

A l’occasion du chrono de 31 kilomètres mercredi, David Gaudu, leader désigné de l’équipe Groupama-FDJ passait son premier test en vue du Tour de France, lui qui vise un podium au général à Paris. Sa capacité à performer contre-la-montre reste en effet sujet à caution. Au final, le grimpeur breton n’a pas réalisé la performance qu’il espérait, terminant 34ème à 2’22’’ du vainqueur Mikkel Berg.

Cyclisme - Tour : Evenepoel au soutien d’Alaphilippe ! https://t.co/vbK9pqW7dx pic.twitter.com/3e5Oz2UKAL — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Le chrono, ce n’est pas inquiétant

Après la course, le coureur ne cachait pas que le résultat n’était pas celui qu’il souhaitait dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Ce n'est pas le chrono que j'attendais, on va analyser ce qu'il s'est passé. Ça allait bien pendant 15 kilomètres, mais la fin m'a été fatale. Est-ce que je suis parti un petit peu trop vite ? Est-ce que j'ai coincé à cause de la chaleur ? Est-ce que je manque d'un peu de rythme ? Je ne sais pas. On ne va pas trop tergiverser et ne pas se laisser abattre, on va essayer de passer assez vite à autre chose. On voulait s'approcher le plus près possible du podium sur ce Dauphiné, ça risque d'être très compliqué maintenant, mais le Dauphiné, ça n'est pas l'objectif numéro un. La route est encore longue d'ici le Tour de France, la troisième semaine du Tour est encore dans longtemps ». Dans la foulée son directeur sportif Philippe Mauduit ne se montrait pas trop inquiet : « Ce n’est pas son meilleur chrono mais ce n’est pas dramatique compte tenu de la préparation qui a été la sienne depuis les Ardennaises ».

S’il perd du temps en montagne…

Si dans le cas du staff de l’équipe, on comprend tout à fait la teneur rassurante du discours, un peu obligé dans de telles circonstances, faut-il malgré être inquiet pour le niveau de forme de Gaudu ? A l’analyse du simple contre-la-montre, pas vraiment. Si bien sûr, il n’est jamais très bon de perdre beaucoup de temps sur un chrono lorsque l’on vise le général, on ne peut en tirer qu’une seule conclusion : en l’état, le Breton n’a pas des jambes exceptionnelles, la condition sine qua non pour qu’il performe en chrono. Maintenant, le Tour est dans trois semaines, donc cela n’est pas forcément alarmant. En revanche, beaucoup plus problématique s’avère être l’étape de jeudi, vallonnée, au cours de laquelle le grimpeur breton n’a pas été en mesure de suivre le groupe des leaders, dans lequel était présent son équipier Lenny Martinez. Il serait bien sûr erroné d’en tirer une conclusion définitive, mais il apparaît que les temps de passage du leader de la Groupama-FDJ ne sont pas bons.