Cyclisme : Pinot en situation idéale avant le Tour de France

Alors que sa présence sur le Tour de France a été officialisée en début de semaine par la Groupama-FDJ, faisant suite à son excellent Giro lui ayant permis de faire le plein de confiance, Thibaut Pinot arrive sur la Grande Boucle dans une situation idéale pour créer la surprise. Analyse.

En début de semaine, Marc Madiot a donc officialisé la présence de Thibaut Pinot sur le Tour de France aux côtés du leader désigné David Gaudu. Le manager général de la Groupama-FDJ a expliqué son choix dans un entretien accordé à cyclismactu.net : « Après réflexion, on s'est dit qu'on allait partir sur le Tour avec une équipe qui peut bouger et rentrer dans une course de mouvements. C'est pour ça que des coureurs comme Valentin Madouas et Thibaut Pinot sont très importants. Ce sera tout pour la montagne, avec des gens capables de passer la moyenne et la haute montagne. C'est un pari, c'est une option, mais c'est celle que nous avons retenue et choisie. »

Pinot sera fatalement plus qu’un équipier…

Officiellement, pour Marc Madiot, Thibaut Pinot vient pour se mettre au service de David Gaudu, mais il apparaît évident qu’au sein de la Groupama-FDJ on maintiendra toute de même le grimpeur vosgien dans un statut légèrement différent de celui de simple équipier, et qu’on ne va surtout pas se priver de la possibilité de le voir réaliser un grand Tour de France, à l’image de son Giro, entre victoires d’étape et classement général.

Gaudu va assumer toute la pression

A l’analyse, la situation apparaît même idéale pour Thibaut Pinot. En effet, toute la pression de la course sera sur les épaules de David Gaudu, qui arrive avec le statut de leader et l’objectif d’un podium à Paris. En embuscade derrière, mis en confiance par son excellent Giro, Pinot sera lui dégagé de toute pression tout en étant malgré tout épargné au maximum des tâches d’équipier, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les éventualités une fois que la course aura commencé à parler. Y compris celle qu’il accomplisse un Tour de France de très haut niveau.