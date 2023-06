Cyclisme - Tour de France : Gaudu-Pinot, la vraie stratégie

Alexandre Higounet

Alors que Marc Madiot, le patron de la Groupama-FDJ, vient d’officialiser la présence de Thibaut Pinot sur le Tour de France aux côtés de David Gaudu, quelle est la stratégie poursuivie par l’équipe française ? Officiellement, Pinot vient pour aider le leader Gaudu, mais il y a fort à parier que la réalité soit un peu plus subtile. Analyse.

Comme le10sport.com l’avait analysé en fin de semaine dernière, avec le Dauphiné Libéré manqué de David Gaudu, au cours duquel le coureur breton a montré des signes inquiétants à trois semaines du départ du Tour, se montrant incapable de suivre les meilleurs en montagne, avant de carrément céder le dernier jour, la présence de Thibaut Pinot en juillet devenait quasiment actée. Si officiellement, Pinot vient pour se mettre au service de Gaudu, il y a fort à parier qu’il arrivera au départ de la Grande Boucle avec un statut légèrement supérieur à celui de simple équipier…

« Pinot va-t-il rouler pour Gaudu ? Il me l’a promis »

Dans l’entretien qu’il a accordé à cyclismactu.net , Marc Madiot, le manager de la Groupama-FDJ, a certes affirmé : « Pinot peut-il se rouler pour David Gaudu ? Ben je l’espère bien, il me l’a promis… » Pour autant, il apparaît évident que l’équipe Groupama-FDJ ne sacrifiera pas Pinot pour Gaudu et qu’elle maintiendra au maximum un équilibre laissant les deux options ouvertes. Cela laisse l’idée que Pinot, à côté du travail d’accompagnement qu’il sera amené à faire aux côtés du grimpeur breton, pourrait tenter de reproduire ce qu’il a accompli au Giro, à savoir chasser les étapes tout en jouant le général.

La Groupama-FDJ ne peut évacuer l’hypothèse d’un grand Tour de Pinot

Du côté de la Groupama-FDJ, il est évident qu’on ne peut se passer de la possibilité de voir Pinot réaliser un grand Tour de France, hypothèse plausible au vu de son état physique et mental actuellement, la course se chargeant de déterminer avec précision quel sera le rôle du coureur vosgien. De surcroît, il apparaît tout aussi évident que si David Gaudu se montre de nouveau en situation instable lors des premières étapes, et leurs profils très exigeants et vallonnés ne laisseront aucun répit, Thibaut Pinot sera mécaniquement mis en situation de jouer sa carte à fond.