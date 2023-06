Cyclisme - Tour de France : Vers un coup de Trafalgar des Jumbos ?

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar arrive au Tour de France dans un relatif climat d’incertitude, lui qui n’a pas couru pendant deux mois suite à sa blessure à Liège-Bastogne-Liège, l’hypothèse apparaît plausible que les Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard, qui a de son côté survolé de Dauphiné Libéré, tentent un gros coup dès les deux premières étapes. Explication.

Blessé depuis Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar va aborder le Tour de France dans une relative incertitude sur son niveau de forme, quand bien même il a beaucoup travaillé ces derniers temps comme confirmé au site bici.pro par le directeur sportif du Team EAU Joxean Fernandez Matxin dans des propos rapportés par cyclingnews.com : « Il va bien. Sa condition progresse. Nous avons fait un camp d’entraînement en Sierra Nevada, puis nous avons reconnu les étapes de la troisième semaine du Tour, et maintenant, pour ne pas retourner en Sierra Nevada, nous sommes venus ici (à Sestrières en Italie). Maintenant, il fera les deux championnats nationaux, et puis c’est direct au Tour de France ».

Cyclisme : Alaphilippe en Bleu-Blanc-Rouge au Tour de France ? https://t.co/eI4k2Zv37K pic.twitter.com/wMdyxhotMP — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Pogacar pourrait arriver un peu juste au Tour

Les interrogations autour de Pogacar sont d’autant plus fortes que Jonas Vingegaard a lui littéralement survolé le Dauphiné Libréré, affichant un niveau de forme impressionnant. Pogacar sera-t-il en mesure de lutter avec le leader danois sur les routes de juillet ? Cyrille Guimard, dans sa chronique sur cyclismactu.net , se montre optimiste sur la capacité du Slovène à retrouver très vite son top niveau : « Vingegaard intouchable en juillet ? On ne peut pas dire ça, pour une raison très simple : tant qu'on n’a pas de comparaison possible avec son principal adversaire Pogacar, on ne peut pas estimer si Vingegaard est plus ou moins fort que lui. Moi, je ne suis pas inquiet du tout pour Pogacar. Il ne prend aucun risque pour être au départ du Tour de France, je ne pense pas qu'il sera en retrait par rapport à Vingegaard ».

Les Jumbo vont sans doute l’attaquer sur les routes du Pays Basque

Pour autant, le doute apparaît réel, d’autant que le parcours présente cette année un départ extrêmement difficile, avec plusieurs étapes très rugueuses dans le Pays Basque avant un enchaînement rapide vers les Pyrénées. Là où Pogacar aurait eu besoin d’un début de Tour plutôt calme pour monter tranquillement en puissance, il sera à l’inverse mis directement dans le dur. A ce titre, il est permis de supposer que les Jumbo-Visma tenteront de profiter de cela en menant un véritable travail de sape d’entrée de jeu pour essayer de l’étouffer. Plusieurs grandes offensives pourraient donc être lancées dans les premières étapes du Pays Basque par la formation de Vingegaard dans l’objectif d’assommer d’entrée Pogacar avant qu’il ne monte en puissance. L’hypothèse apparaît très plausible…