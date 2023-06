Cyclisme - Tour de France : Pogacar peut-il dominer Vingegaard ?

Alexandre Higounet

A quelques jours du départ du Tour de France, Tadej Pogacar reprend juste la compétition lors de son championnat national, deux mois après sa chute lors de Liège-Bastogne-Liège. Alors que Vingegaard a survolé le Dauphiné, le Slovène aborde le Tour de France dans l’inconnu. Sera-t-il au niveau du leader danois de la Jumbo ? Analyse.

Alors qu’il a été éloigné de la compétition suite à sa fracture du scaphoid lors de Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour revenir au top niveau. Interrogé par le site italien bici.pro , Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif du Slovène, a déclaré dans des propos rapportés par cyclingnews.com : « Il va bien. Sa condition progresse. Nous avons fait un camp d’entraînement en Sierra Nevada, puis nous avons reconnu les étapes de la troisième semaine du Tour, et maintenant, pour ne retourner en Sierra Nevada, nous sommes venus ici (à Sestrières en Italie). Maintenant, il fera les deux championnats nationaux, et puis c’est direct au Tour de France ».

« Je ne suis pas inquiet pour Pogacar »

Alors que Jonas Vingegaard, qui a survolé le Dauphiné Libéré, a démontré qu’il était désormais tout proche de son top niveau et qu’il serait très fort au Tour de France, Tadej Pogacar, lui, se retrouve légèrement dans le flou quant à son niveau physique, alors qu’il n’a pas couru en compétition depuis deux mois. De quoi susciter quelques doutes sur sa capacité à affronter Vingegaard au Tour. A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net , Cyrille Guimard s’avère convaincu que Pogacar sera en situation de défendre ses chances face au leader danois de la Jumbo-Visma : « Vingegaard au Dauphiné ? Sa domination est tellement importante, avec de surcroit beaucoup de sérénité. Il n'y avait personne à son niveau. Quand Pogacar ou Evenepoel ne sont pas là, il y a un gros écart entre les 4 ou 5 très grosses pointures du peloton et le reste des coureurs. On peut se poser la question : Est-ce que c'est Vingegaard qui est nettement au-dessus, ou l'opposition qui était trop faible ? C'est toujours difficile à évaluer. Mais une chose est certaine : depuis 3 ans, on a trois coureurs au-dessus du lot. Pogacar - dont on parle un petit moins depuis sa chute mais qui était même au-dessus de Vingegaard avant -, Vingegaard et Evenepoel bien sûr, même s'il ne sera pas au Tour. Vingegaard intouchable en juillet ? On ne peut pas dire ça, pour une raison très simple : tant qu'on n’a pas de comparaison possible avec son principal adversaire Pogacar, on ne peut pas estimer si Vingegaard est plus ou moins fort que lui. Moi, je ne suis pas inquiet du tout pour Pogacar. Il ne prend aucun risque pour être au départ du Tour de France, je ne pense pas qu'il sera en retrait par rapport à Vingegaard. »

La configuration du Tour cette année ne va pas aider Pogacar

Le problème pour Pogacar reste qu’il va aborder le Tour sans le rythme de la course, alors qu’elle va partir très fort avec trois jours très exigeants au Pays Basque avant d’enchaîner rapidement dans les Pyrénées. Là où en temps normal, il aurait pu disposer de quelques jours pour monter en puissance, la configuration du Tour de France cette année pourrait s’avérer fatale au leader slovène, qui pourrait perdre du temps à cette occasion.