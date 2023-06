Cyclisme : Qui pourrait signer Démare avant le Tour de France ?

Alexandre Higounet

Alors qu’Arnaud Démare n’a pas été retenu par Marc Madiot dans l’équipe Groupama-FDJ pour le Tour de France et que son départ est acté au terme de son contrat cet hiver, l’hypothèse a été soulevée récemment qu’une équipe tente d’anticiper sa signature dès maintenant en vue du Tour de France. Qui pourrait avoir le profil pour cela ? Analyse.

Avec l’annonce de sa non-sélection pour le Tour de France, couplée avec celle de sa non-prolongation de contrat, l’hypothèse qu’une équipe cherche à anticiper le départ d’Arnaud Démare pour le récupérer dès maintenant et ainsi l’aligner au départ du Tour de France a été soulevée ces derniers jours. Elle reste bien sûr conditionnée par le fait que la Groupama-FDJ accepte de libérer le sprinter de ses six derniers mois de contrat. Pour service rendu, un tel geste apparaît plausible, surtout quand on voit que Marc Madiot a officialisé rapidement la non-sélection de Démare pour le Tour, comme s’il souhaitait ainsi laisser le temps à d’éventuelles équipes intéressées de monter un financement pour lui proposer un contrat.

Arkea-Samsic coche toutes les cases…

Dans ces conditions, quelle équipe pourrait être intéressée et en situation budgétaire de proposer un contrat à Arnaud Démare dès le 1er juillet ? Sportivement et financièrement, un nom se dégage immédiatement, celui d’Arkea-Samsic. L’équipe va probablement chercher un grand sprinter en fin de saison et elle dispose d’un train à disposition. Si l’opportunité Démare voit le jour avant le départ du Tour de France, elle est en situation de réfléchir à l’anticipation de son recrutement. D’autant qu’avec l’ajout programmé du sponsor BB Hôtel à la fin de la saison, une marge de manœuvre financière supplémentaire pourrait éventuellement être dégagée à cet effet. L’hypothèse apparaît en tout cas plausible.

Quid de Total Energies ?

En revanche, si l’équipe Total Energies aurait pu sportivement être intéressée, alors que le niveau affiché par Peter Sagan ne laisse rien augurer de consistant en vue du Tour de France, elle sera très certainement bloquée par la question budgétaire, d’autant qu’avec ses résultats médiocres depuis le début de saison, elle n’apparaît pas réellement en situation d’aller demander une rallonge à son sponsor principal.