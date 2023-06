Tour de France : L’annonce tonitruante de Pinot sur son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que sa présence était très incertaine pendant un moment, Thibaut Pinot participera finalement au Tour de France. Le coureur de la FDJ a confirmé que cette Grande Boucle serait sa dernière puisqu’il mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison.

L’histoire d’amour entre Thibaut Pinot et le Tour de France est remplie d’embuches. Alors qu’il n’était pas certain du tout d’y figurer cette année, le coureur de la FDJ sillonnera bel et bien les routes françaises. Avec quelle ambition ? Celle de soutenir David Gaudu, son leader, qui vise un podium au classement général. « Je veux l'accompagner le plus loin possible et s'il y a des ouvertures un jour ou l'autre, ce sera à moi de les saisir. Il y aura beaucoup d'étapes de solides ou de grimpeurs vont se créer, ce sera un Tour de France pour tout le monde », a confié Thibaut Pinot pour le journal L’Équipe .

Pinot arrêtera sa carrière en fin de saison

Côté personnel, Thibaut Pinot a admis que ce Tour de France serait bien son dernier puisqu’il envisage de mettre un terme à sa carrière à l’issue de cette saison. « La seule chose qui aurait pu me faire changer d'avis, c'était de devenir champion de France comme je l'ai déjà dit. Quand je le vois sur Valentin (Madouas) ce (jeudi) matin, c'est un maillot qui brille. Ma décision est prise, je veux vraiment finir ma carrière au plus haut niveau, ne pas faire la saison de trop. Ma saison est plus que réussie pour l'instant, à moi de continuer jusqu'au Tour de Lombardie », poursuit le coureur français de 33 ans.

«J'ai le sentiment qu'il va faire le plus beau Tour de sa carrière»