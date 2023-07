En feu sur le Tour de France, il va vivre un calvaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il est l'un des hommes forts de ce début de Tour de France. Vainqueur de deux des quatre premières étapes, Jasper Philipsen confirme qu'il est bien à l'heure actuelle le meilleur sprinter du monde. Malheureusement pour le coureur Alpecin-Deceuninck ne pourra probablement pas égaler le record d'Eddy Merckx compte tenu du tracé de l'édition 2023 de la Grande Boucle.

Le Tour de France 2023, c'est parti ! Et après deux premières étapes très animées qui ont vu les baroudeurs et les favoris se montrer d'emblée, les sprinteurs ont enfin pu s'exprimer grâce à deux étapes de plat. Et malgré la présence de nombreux spécialistes du sprint au sein du peloton, un homme n'a laissé que des miettes à ses adversaires.

Quiz sur les meilleurs grimpeurs du Tour de France https://t.co/vY27CwEDXS pic.twitter.com/Deu0EVTfoM — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Jasper Philipsen impressionne sur le Tour de France

Et cet homme se nomme Jasper Philipsen ! Le sprinteur d'Alpecin-Deceuninck, emmené à merveille par son Mathieu Van der Poel qui joue les coéquipier de luxe, a écœuré la concurrence. « Avoir un poisson pilote comme Mathieu Van der Poel, c'est incroyable. S'il a juste un petit espace, il est capable d'y aller et de créer de la vitesse. Personne n'est capable de faire ça », confiait-il après sa première victoire à Bayonne lundi, avant de récidiver le lendemain à Nogaro. Jusque-là, Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Mark Cavendish ou encore Wout Van Aert n'ont rien pu faire. Jasper Philipsen en a même profité pour enfiler le maillot vert.

Le record d'Eddy Merckx intouchable

Deux victoires en quatre étapes, Jasper Philipsen est parti sur d'excellentes bases. Néanmoins, il devrait rapidement déchanter avec l'entrée dans les Pyrénées ce mercredi. Par conséquent, difficile de l'imaginer venir titiller le record de victoires d'étapes sur une même édition du Tour de France, détenu par un certain Eddy Merckx qui avait levé les bras huit fois en 1970 et 1974, tout comme Freddy Maertens en 1976 et Charles Pélissier en 1930. Le dernier à s'être approché de ce record est d'ailleurs toujours dans le peloton puisqu'il s'agit de Mark Cavendish, vainqueur de six étapes en 2009. Mais le sprinteur de l'île de Man avait profité d'un parcours taillé pour ses qualités. Ce qui ne semble pas être le cas pour Jasper Philipsen cette année. Et pour cause, seules six arrivées semblent promises aux sprinteurs en 2023. Les deux premières ont souri au coureur d'Alpecin-Deceuninck. Rien ne dit qu'il en sera de même pour la quatre prochaine. D'autant plus qu'entre temps, les étapes accidentées, ou de haute-montagne, vont s'enchaîner. Autrement dit, il est peu probable que Jasper Philipsen vienne titiller le record d'Eddy Merckx. Au contraire même, il risque de souffrir dans les prochains jours.