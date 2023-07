Tour de France : Battu sur le fil, Van Aert pète un câble

Jean de Teyssière

Depuis 2008 et Sylvain Chavanel, l'équipe française Cofidis n'avait plus remporté une seule étape du Tour de France. C'est désormais chose faite grâce à l'incroyable finish de Victor Lafay sur la deuxième étape du Tour de France. Le Français est parti en sprint dès la flamme rouge et a bien résisté au retour des sprinteurs, notamment Wout Van Aert qui a pesté après l'arrivée.

Cette deuxième étape du Tour de France entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien a été marquée par le panache du Français évoluant chez Cofidis, Victor Lafay. Il a permis à son équipe de remporter sa première étape sur le Tour depuis 2008 et forcément à l'arrivée, c'était la fête dans l'équipe française. Alors que du côté de Jumbo-Visma et de Wout Van Aert, les dents grinçaient.

Lafay exulte...

Lors de l'arrivée, Victor Lafay ne pouvait cacher sa joie et sa fierté après sa magnifique victoire sur la deuxième étape du Tour de France. Dans des propos accordés à France 2 , le coureur de Cofidis avait bien préparé son coup et est passé sous le nez de Wout Van Aert : « Quand j'ai fait mon effort, je ne réfléchissais pas à gagner ou pas, je faisais juste mon effort au maximum. Je voyais la ligne. Je regardais sur le compteur : 500 m, 400 m. Je voyais les watts qui baissaient un tout petit peu. Je me disais : ''Allez, allez, allez''. J'y ai cru jusqu'au bout. C'est un truc de fou. Hier, j'étais un peu frustré à l'arrivée. Concrétiser aujourd'hui dès la 2e étape, c'est un truc de malade. Hier, j'étais victime du marquage (entre les favoris). Aujourd'hui, j'en ai profité. J'ai vu que les Jumbo avaient beaucoup travaillé dans le final. Je me suis dit que faire le coup du kilomètre était une bonne idée, vu qu'ils étaient un peu entamés. Wout (Van Aert) n'allait pas rouler lui-même. J'ai joué là-dessus et ça m'a fait gagner. »

...Van Aert enrage