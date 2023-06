Tour de France : Le maillot jaune déjà promis à Alaphilippe !

Thibault Morlain

Plus que quelques jours maintenant avant le grand départ du Tour de France 2023 de Bilbao. Et la Soudal Quick-Step l'a officialisé, Julian Alaphilippe sera bel et bien présent pour cette édition de la Grande Boucle. Laissé de côté l'année dernière, le Français aura à coeur de se montrer à nouveau sur le Tour de France. Il faut dire qu'Alaphilippe est souvent en réussite lors de cette épreuve avec notamment le maillot jaune à la clé.

Alors qu'on n'avait pas eu la chance de voir Julian Alaphilippe lors du Tour de France 2022, cela sera bel et bien le cas cette fois en 2023. En effet, la Soudal Quick-Step a décidé de sélectionner le double champion du monde pour cette édition de la Grande Boucle. « Julian va essayer d'aller gagner une étape et il a de belles opportunités sur les trois semaines de compétition », a notamment fait savoir Tom Steels, directeur sportif de la formation Soudal-Quick Step. L'objectif est donc annoncé pour Julian Alaphilippe et dès le départ, le Français pourrait frapper fort. En effet, alors que le Tour de France va s'élancer de Bilbao le 1er juillet, le peloton va connaitre des étapes escarpées dès le début. Un parcours qui correspond parfaitement aux qualités de puncheur d'Alaphilippe. Et qui dit victoire dès la 1ère étape dit maillot jaune. Une tunique que connait déjà très bien le compagnon de Marion Rousse.

Avant le Tour de France, la malédiction continue pour Alaphilippe https://t.co/uvgYqIUzdj pic.twitter.com/L1Pi6LqrWX — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

2021 : Une victoire pour ouvrir le bal et avoir le maillot jaune

A 31 ans, Julian Alaphilippe sait aujourd'hui très bien ce que cela fait de porter le maillot jaune sur le Tour de France. Le Français en est même habitué puisque sur ses 3 dernières participations à la Grande Boucle, Alaphilippe l'a porté à chaque fois. Retour en 2021. Cette année-là, le puncheur s'impose dès la première étape, reliant Brest à Landerneau. Il enfile alors le maillot jaune suite à ce succès, mais le perdra toutefois dès le jour suivant face à Mathieu Van der Poel.

2020 : Alaphilippe remet ça dès le début du Tour de France

Lors du Tour de France 2020, Julian Alaphilippe s'impose lors de la 2ème étape à Nice. Le Français récupère alors le maillot à Alexander Kristoff. Cette année, le coureur de la Soudal-Quick Step gardera la tunique de leader du Tour de France pendant 3 étapes, devant finalement la céder à Adam Yates.

2019 : Le rêve en jaune d'Alaphilippe

Enfin, comment ne pas oublier l'incroyable Tour de France 2019 de Julian Alaphilippe. Lors de cette édition, il aura fait vibrer tout un pays, ravivant même le rêve de revoir enfin un Français ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Alaphilippe avait ainsi récupéré cette tunique au terme de la 3ème étape suite à sa victoire à Epernay. Et le Français ne l'aura ensuite pas lâché pendant 14 jours. Pendant deux semaines, Julian Alaphilippe a su tenir tête aux meilleurs coureurs et grimpeurs du peloton comme Egan Bernal. C'est finalement à quelques jours de l'arrivée à Paris, au terme d'une 19ème étape dantesque, chamboulée par les conditions climatiques, qu'Alaphilippe doit céder son maillot à Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019.