Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe conforté comme leader

Alexandre Higounet

Alors que son statut avait été un peu remis en question ces derniers mois par les mises de pression répétées du patron de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, ce dernier mettant en avant son manque de résultats depuis deux ans, Julian Alaphilippe a affiché un niveau au Dauphiné légitimant sa position de leader pour le Tour de France. Analyse.

Mis sous pression depuis plusieurs mois par le patron de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, qui soulignait régulièrement qu’il attendait plus de résultats de la part de son coureur français, surtout en rapport du salaire de grand leader qu’il touchait dans l’équipe, Julian Alaphilippe, qui n’avait pas été en mesure de répondre lors de la campagne des classiques, a donné des gages très rassurants lors du dernier Dauphiné Libéré, terminé à la 10ème place au général, avec une victoire d’étape probante à la clé, des franchissements de la haute montagne à la lutte avec les meilleurs et un chrono tout à fait correct.

De retour au top, Alaphilippe répond à son patron https://t.co/F0CTFKQdyC pic.twitter.com/weOqtiUFZe — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Tous ses fondamentaux sont bons avant le Tour

Autant dire que les fondamentaux affichés par le double champion du monde à quelques jours du départ du Tour de France apparaissent excellents et de nature à lui permettre d’espérer de très bonnes prestations sur les routes de juillet, ce qui dans son cas équivaut à un bon classement général (top 10), à au moins une victoire d’étape et pourquoi pas quelques jours en jaune.

L’équipe sera bien à son service

En attendant, il est permis de tirer une conclusion claire après son Dauphiné Libéré réussi : Julian Alaphilippe a rassuré, y compris au niveau de l’équipe Soudal-Quickstep et surtout de son patron Patrick Lefévère. En conséquence, il arrivera sur le Tour de France consolidé dans son rôle de leader, avec une équipe qui n’hésitera pas à se mettre à son service lorsque le besoin s’en fera sentir, surtout que Remco Evenepoel, le grand leader de l’équipe, ne sera pas présent. Et cela pourrait intervenir très rapidement puisqu’avec les premiers jours très vallonnés et corsés sur les routes du Pays Basque, Alaphilippe trouvera un terrain adéquat pour tenter de frapper un premier grand coup, avec pourquoi pas une victoire d’étape, et un maillot jaune. Ce qui lancerait le Tour sous les meilleurs auspices.