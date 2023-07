Tour de France : Largué par Marion Rousse, il prend une décision radicale

Arnaud De Kanel

L'idylle entre Marion Rousse et Julian Alaphilippe fait beaucoup parler sur ce Tour de France. Mais avant qu'elle ne tombe sous le charme du double champion du monde, la directrice du Tour de France féminin était mariée à un certain Tony Gallopin. Ce dernier prendra sa retraite à la fin de la saison.

Avant de devenir consultante pour France Télévisions ou d'apparaitre régulièrement au côté de Julian Alaphilippe, Marion Rousse avait été aperçue sur le petit écran accompagnée de Tony Gallopin. Rencontrés en 2008, ils s'étaient mariés en 2014 avant de se séparer en 2019 après 14 ans de vie commune. Un an plus tard, en 2020, l'ancienne championne de France officialisait son couple avec Julian Alaphilippe. Depuis, Tony Gallopin n'a plus levé les bras. Simple coïncidence ? Peut-être pas. Présent sur le Tour de France, il a annoncé lundi dernier mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison.

«Il est temps de passer à autre chose»

A 35 ans, Tony Gallopin a décidé d'en finir avec le cyclisme. Il se retirera du peloton lors de Paris-Tours, la course de son enfance. « Il est temps de passer à autre chose. Ça n'a pas été facile. C'est une réflexion que j'ai commencé à avoir l'hiver dernier. Dans l'année, c'est devenu plus concret. Et le vélo a beaucoup changé. C'est bien sûr un métier dur, mais peut-être encore plus dur aujourd'hui. Physiquement, ça va encore. J'ai un rôle d'équipier et je m'éclate mais ce métier demande beaucoup de sacrifices. Les stages d'entraînement, la nutrition... À 20 ans ou 22 ans, ce n'est pas un problème. À 35 ans, ça commence à être dur. Et même si j'avais la possibilité de continuer, Lidl m'a proposé de prolonger, je préfère arrêter cette année, sur un bon niveau. Un beau Championnat de France (4e), être sur le Tour de France, pour moi, ça représente beaucoup. C'était le bon moment », a déclaré le coureur de la Lidl-Trek à L'Equipe . L'ancien maillot jaune est également revenu sur sa rupture avec Marion Rousse.

«Cette période a été compliquée»