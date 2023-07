Tour de France : «C’est n’importe quoi», Alaphilippe se fait fracasser

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le Tour de France entre dans sa dernière semaine, Cyril Guimard a fait un premier bilan des Français. Selon l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, deux tricolores pourraient terminer dans le Top 10 ce dimanche. Mais à côté de ce résultat flatteur, il n'a pas hésité à s'en prendre à Julian Alaphilippe.

Depuis le début du Tour de France, les tricolores animent la course, mais se tiennent à distance des deux monstres que sont Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Le premier français, David Gaudu, au classement général pointe à la neuvième place, à quatorze minutes du maillot jaune danois. Ancien sélectionneur de l'équipe de France, Cyril Guimard a fait un premier bilan.

Guimard fait le bilan des Français

« On a un David Gaudu très étonnant sur ce Tour de France. Concernant Guillaume Martin, c'est un petit peu le moteur diesel qui ne peut jamais rouler très vite et suivre les très grands, mais son moteur marche toujours. Ça va certainement l'emmener dans le top 10, et c'est sûrement le Français qui a le plus de chances de finir dans ce top 10. Thibaut Pinot ? C'est comme l'an dernier. Il va dans les coups, il prend les échappées, mais il n'est jamais le meilleur de l'échappée » a-t-il confié à Cyclism Actu . Mais Guimard s'est montré plus sévère en évoquant le cas Julian Alaphilippe, souvent à l'avant, mais peu dangereux.

Guimard s'en prend à Alaphilippe