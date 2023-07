Marion Rousse lui brise le cœur, il craque complétement

Jean de Teyssière

La vie des sportifs de haut niveau est rythmée par les bons et les mauvais moments. La carrière cycliste de Tony Gallopin ne déroge pas à la règle. En 2008, alors qu'il commence à rentrer dans le monde professionnel en ayant remporté le titre de champion de France espoirs du contre-la-montre, il rencontre Marion Rousse, avec qui il se marie en 2014. En 2019, le couple divorce et la carrière de Tony Gallopin n'a plus été la même, comme il le raconte, lui qui prendra sa retraite à l'issue du Paris-Tours.

Marion Rousse et Julian Alaphilippe filent le parfait amour. Après 4 ans de vie commune, le couple le plus célèbre du cyclisme a accueilli son premier enfant en 2021. Mais avant, la désormais journaliste sur France Télévisions était la femme d'un ex-coureur cycliste, Tony Gallopin. Une rupture dont il lui a été difficile de se remettre.

«Pour moi, ce n’est pas un problème»

Souvent critiquée pour ses silences lorsqu'il faut commenter les prestations de Tony Gallopin, Marion Rousse avait l'année dernière affirmé dans le podcast Bordures que : « C’est normal en fait. Pour moi, ce n’est pas un problème. Ce n’est pas difficile, j’ai toujours eu du recul sur tout, sur tous les sujets. Et du coup j’arrive à avoir du recul dans ma vie professionnelle. Et je pense que le jour où tu n’arrives plus à avoir ce recul, il est sans doute temps de changer de métier parce que ce n’est clairement pas compatible. »

«Cette période a été compliquée, ça a été un tournant difficile dans ma carrière»