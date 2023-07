Tour de France : Alaphilippe balance tout sur son calvaire

La rédaction

Les coureurs du Tour de France se rappelleront de la montée du Puy de Dôme, notamment Julian Alaphilippe, en grande souffrance ce dimanche. Le Français a terminé à la 53ème place, à près de 20 minutes du vainqueur du jour, Michael Woods. Après cette étape, le coureur de la Soudal-Quick Step n'a pas caché ses regrets.

Avant la journée de repos, les coureurs engagés dans ce Tour de France ont du affronter la terrible montée du Puy de Dôme, qui n'avait plus été empruntée depuis 35 ans. Echappé très tôt dans la course, Michael Woods a réussi à dompter cet obstacle terrible, qui a réduit au silence Matteo Jorgenson, longtemps en tête. Pour d'autre, le Puy de Dôme s'est apparenté à un calvaire. C'est le cas de Julian Alaphilippe, très vite lâché par le peloton. Le coureur de la Soudal-Quick Step a finalement pris la 53ème place, terminant dans le groupe de Wout Van Aert.

Cyclisme : Alaphilippe va faire all-in sur trois jours ! https://t.co/8en4Hl2f04 pic.twitter.com/JnmhVzES7j — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

« C'est un peu dommage »

Après avoir franchi la ligne, Julian Alaphilippe a évoqué ses impressions et a pointé du doigt une mauvaise stratégie. « On avait envie d'être à l'avant, mais il fallait vraiment être présent d'entrée de jeu, ce qui n'était pas le cas. Je ne pensais pas que le peloton laisserait partir l'échappée comme ça. On a essayé de relancer la course derrière, on avait surtout l'objectif de mettre Rémi (Cavagna) devant, c'est un peu dommage » a déclaré le Français au micro de Cyclism Actu.

Alaphilippe gardera un bon souvenir du Puy de Dôme