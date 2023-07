Tour de France : Le clan Alaphilippe annonce du lourd !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors de cette première étape pyrénéenne, Julian Alaphilippe s'est montré à l'attaque. Une tentative vaine de la part du coureur français, très vite distancé par les favoris, notamment par Jonas Vingegaard, qui a assommé le Tour de France. Mais son entraîneur l'assure, on n'a pas fini de voir Alaphilippe en tête de course.

Après cinq jours de course, Julian Alaphilippe est toujours à la recherche de sa première victoire sur le Tour de France. Le Français espérait enfiler le maillot jaune lors de la journée inaugurale, mais la concurrence était trop forte. Ce mercredi, Alaphilippe a profité de la première étape de montagne dans les Pyrénées pour tenter sa chance. Mais lors de l'emballement final, l'ancien double champion du monde n'a pu suivre les favoris, notamment Jonas Vingegaard, vainqueur de cette étape. Le coureur de la Soudal Quick-Step a finalement pris la 21ème place, terminant à 1 minute et 57 secondes du Danois.

Tour de France : En direct, Alaphilippe se fait recadrer par Marion Rousse https://t.co/SKJUy2tamb pic.twitter.com/KBZi7ek4aZ — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Le clan Alaphilippe tempère

Son entraîneur et cousin Franck Alaphilippe est revenu sur cette cinquième étape. Et l'heure n'est pas aux regrets, bien au contraire. « Julian fait du vélo pour attaquer. Il n'aime pas subir. C'est pour cela qu'aujourd'hui il avait décidé de passer à l'attaque et de ne pas attendre les derniers kilomètres comme il devait le faire lors des deux premières étapes » a-t-il déclaré dans des propos rapporté par Cyclism Actu.

« On va revoir Julian dans ce Tour de France »