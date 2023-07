Tour de France : Il rend son verdict pour le transfert d’Alaphilippe

Thibault Morlain

Au beau milieu de ce Tour de France 2023, voilà que l’avenir de Julian Alaphilippe fait énormément parler. Alors que le double champion du monde fait actuellement partie de la formation Soudal Quick-Step, il est question d’un possible transfert vers une équipe française, la formation Total-Energies. Directeur de cette dernière, Jean-René Bernaudeau a livré sa version concernant le dossier Alaphilippe.

Ces derniers mois, c’était loin d’être l’histoire d’amour entre Julian Alaphilippe et le patron de la Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere. Au point de remettre en question l’avenir du coureur français ? Aujourd’hui, le compagnon dispose d’un contrat jusqu’en 2024, mais les rumeurs circulent concernant un possible transfert. En marge de ce Tour de France, il est question d’un départ de Julian Alaphilippe vers une formation française, la Total-Energies. Pourrait-on alors voir le double champion du monde dans les rangs d’une équipe tricolore ?

Cyclisme : Alaphilippe-Total Energies, le plan de Bernaudeau https://t.co/MgVqgm1rXB pic.twitter.com/kXgoVFJC3a — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

« Je ne rachète pas de contrat »

La question a été posée à Jean-René Bernaudeau. Patron de la formation Total-Energies, il a annoncé la couleur concernant un transfert de Julian Alaphilippe pour CyclismActu . Et compte tenu de la situation contractuelle du Français avec la Soudal Quick-Step, un transfert ne semble pas être prévu pour tout de suite : « Je l'ai contacté, comme beaucoup, mais Julian n'est pas en fin de contrat, et je ne fais pas de proposition à quelqu'un qui n'est pas en fin de contrat. Je ne rachète pas de contrat, donc le ban s'est fermé tout de suite. Affaire à suivre ? Non, il n'y a pas de discussion ».

