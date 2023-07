Tour de France : Marion Rousse vend la mèche pour l’avenir de Julian Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Ça s'agite pour l'avenir de Julian Alaphilippe ! Ce mardi, le manager de l'équipe Total-Energies a révélé des discussions avec le champion du monde en vue d'une possible arrivée. Questionnée sur le sujet, Marion Rousse, la compagne d'Alaphilippe, a mis les choses au clair.

Et si Julian Alaphilippe quittait la Soudal Quick-Step pour rejoindre une équipe française ? Ce mardi matin, cette hypothèse a pris de l'ampleur. Contacté par Ouest-France , Jean-René Bernaudeau a confirmé des discussions avec la star du peloton, le tout en niant une arrivée d'Alaphilippe en fin de saison en raison de sa situation contractuelle. « Je l’ai appelé et j’ai eu son agent. Julian m’a dit qu’il était sous contrat. Il est hors de question que j’achète sa dernière année (2024), donc ça s’est vite arrêté (les discussions) », a déclaré le patron de la Total-Energies. Cette sortie fait réagir.

Cyclisme : Alaphilippe, la stratégie de la dédramatisation https://t.co/mI6qd1SUjC pic.twitter.com/Fx0nCLk7ia — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Alaphilippe botte en touche

Focalisé sur son Tour de France, Julian Alaphilippe ne s'est pas montré très bavard au micro de France 3. « C ’est un sujet dont je ne m’occupe pas du tout pour le moment. Je suis concentré sur le Tour, c’est bien assez dur », a confié le double champion du monde. Marion Rousse a fait le point sur la situation contractuelle de son compagnon.

Rousse confirme des contacts avec Total-Energies