Cyclisme : Ça se confirme pour l'avenir d'Alaphilippe...

Ces dernières heures, un épisode intervenu dans l’actualité mercato de l’équipe Soudal-Quickstep n’augure rien de bon quant aux intentions du patron de la formation belge, Patrick Lefévère, au sujet de son champion français Julian Alaphilippe, dont il pointe régulièrement le manque de résultats depuis deux ans. Explication.

Depuis plusieurs mois, Julian Alaphilippe est mis sous forte pression par le patron de la Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère, qui souligne régulièrement son manque de résultats depuis deux ans en comparaison du salaire qu’il lui verse et qui n’a pas manqué de laisser ouverte la question de son avenir au sein de l’équipe belge, quand bien même le double champion du monde dispose encore d’un an de contrat.

« J’ai parlé avec Patrick dans le bus et nous nous sommes ensuite pris dans les bras »

Ces dernières heures, une nouvelle est venue renforcer l’hypothèse d’un départ d’Alaphilippe en fin de saison, ou au moins d’une volonté de l’équipe belge de chercher une solution pour le Français. En effet, Fabio Jakobsen, le sprinter numéro un de l’équipe a appris qu’il ne serait pas conservé par Lefévère l’an prochain, lui qui arrivait en fin de contrat. Dans des propos relayés par cyclismactu.net , le coureur a expliqué : « J'ai parlé de cela avec Patrick (Lefevere) dans le bus et nous nous sommes ensuite pris dans les bras à l'issue de cette conversation. Je ne peux malheureusement pas rester et je dois trouver une autre équipe. Je veux sprinter sur le Tour de France et je ne pense pas que cela sera possible chez Soudal Quick-Step ces prochaines saisons ».

La volonté de changement se confirme

Même s’il n’existe pas forcément de lien entre les deux situations, qui sont de facto différentes puisque Julian Alaphilippe est encore sous contrat pour un an, ce qui lui garantit sa présence dans l’équipe l’an prochain s’il le souhaite, le fait est que l’épisode Jakobsen confirme que Lefévère envisage aujourd’hui de remodeler en profondeur son équipe, de miser sur de nouveaux coureurs en laissant partir les anciens cadres, probablement – aussi – dans l’idée de bâtir une machine de guerre autour de Remco Evenepoel. Et quand on lit ce que Lefévère a déclaré au sujet de Julian Alaphliippe depuis six mois, il est difficile de ne pas comprendre que le champion français est lui aussi clairement concerné par sa volonté de renouvellement.