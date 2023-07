Cyclisme : Il annonce le meilleur pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Après deux premiers jours difficiles au Pays Basque, Julian Alaphilippe semble bel et bien monter en puissance au fil des jours. Hier, au-delà de son échappée lors de la première grande étape de montagne dans les Pyrénées, certains signaux permettent de confirmer que le Français va de mieux en mieux. Explication.

Alors qu’il avait montré des signaux inquiétants lors des deux premières étapes vallonnées du Pays Basque, qui étaient pourtant censées correspondre à son profil, Julian Alaphilippe s’est montré beaucoup plus à son avantage hier lors de la première grande étape pyrénéenne. Echappé après une rude bataille pour prendre le bon coup, le leader de la Soudal-Quickstep n’a pas ménagé ses efforts à l’avant, s’échappant même un temps avec Van Aert.

Des éléments qui rassurent sur son niveau de forme

Mais le plus rassurant n’est pas là. En montée, sur les rudes pentes du Col du Soudet, Alaphilippe n’a pas cédé trop de temps face à des grands grimpeurs comme Jay Hinley ou Giulio Ciccone. De même, lorsqu’il s’est fait revoir sur les pentes de Marie Blanque, le double champion du monde a maintenu le rythme des meilleurs pour finir dans le groupe de Thibaut Pinot et Romain Bardet, à une trentaine de secondes de Tadej Pogacar. Autant de signaux qui démontrent qu’Alaphilippe est clairement en train de monter en puissance au fil des jours. Voilà qui permet d’espérer encore un grand Tour de France pour le champion français. Si bien sûr, l’objectif reste d’aller décrocher une belle victoire d’étape, un top 10 ou 15 au général reste également envisageable.

« Nous sommes très optimistes »