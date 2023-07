Tour de France : Marion Rousse reçoit une invitation surréaliste en plein direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Consultante vedette du service public pour le Tour de France masculin, directrice de l’épreuve féminine, compagne de Julian Alaphilippe… Marion Rousse s’est imposée comme une figure forte du cyclisme tricolore au fil des années, et sa popularité n’est plus à prouver. De quoi amener l’ancienne cycliste professionnelle à recevoir des invitations parfois inattendues durant la Grande Boucle.

Elle ne parcourt pas les routes de France au guidon d’un vélo comme Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, mais cela ne l’empêche pas d’être l’une des figures de la Grande Boucle depuis quelques années. Marion Rousse s’est imposée comme la consultante phare du service public après un passé de cycliste professionnelle, sacrée notamment championne de France en 2012. Celle qui est également la compagne de Julian Alaphilippe jouit d’une forte popularité, et cela se remarque à chaque édition, avec plusieurs messages adressés sur le bord de la route par des spectateurs, et pas que.

Marion Rousse invitée à prendre l’apéro

La marque alimentaire Michel et Augustin a en effet décidé de lancer une proposition pour le moins inattendue à Marion Rousse lors de la 17e étape du Tour de France en l’invitant à prendre l’apéritif. « Marion, on prend l’apéro ? », a-t-on pu lire sur une bâche de 600 mètres carrés, pesant 90 kilos, déployée dans l’herbe. Les membres de la marque espéraient alors faire parler d’eux en apparaissant sur l’antenne de France 2 , avec une réponse de la principale intéressée.

La réponse est tombée sur Instagram