Craquage sur le Tour de France, la terrible sortie de Marion Rousse

Journée noire pour Tadej Pogacar mercredi, qui a terminé la 17e étape vidé de ses forces, après avoir déjà chuté à 150 kilomètres de l'arrivée en repartant dans la foulée. Jonas Vingegaard en a profité pour prendre les devants et aborder sans trembler la fin du Tour de France avec le maillot jaune sur ses épaules. Aux yeux de Marion Rousse, la défaillance physique du Slovène n’est pas une surprise.

Tadej Pogacar n’y est plus. Surpassé par Jonas Vingegaard au contre-la-montre la veille, le Slovène a craqué mercredi lors de la 17e étape du Tour de France entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel. Après avoir chuté en début de journée, Pogacar n’a pas réussi à suivre le rythme dans le col de la Loze et l’a reconnu dans son oreillette à sept kilomètres du sommet : « J’ai lâché, je suis mort. » Un terrible aveu pour celui qui a certainement dit adieu au Tour de France au terme d’une journée catastrophique, avec un retard de 7’35’’ sur Jonas Vingegaard au général. Pour Marion Rousse, il n’y a aucun doute sur l’état de Tadej Pogacar, et ce n’est pas nouveau.

« Il semble vraiment marqué »

« Pour moi, l’envie et le mental il l’a, mais j’ai un peu peur de sa récupération, il semble vraiment marqué, et ce depuis quelques jours déjà , analyse la consultante de France Télévisions dans le Vélo Club. Même quand il rivalisait avec Vingegaard, il semblait vraiment fatigué . »

« Je me sentais complètement vidé »