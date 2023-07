Tour de France - Alaphilippe : Gros malaise en direct, Marion Rousse exaspérée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi, les coureurs du Tour de France ont souffert lors de l'étape reine de cette année. Mais alors que la journée a été marquée par la terrible défaillance de Tadej Pogacar dans le col de la Loze, un groupe d'échappés a également animé l'étape, et donné lui a un échange savoureux entre Alexandre Pasteur et Marion Rousse.

C'était l'étape reine du Tour de France et elle a tenu toutes ses promesses. Entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel, Tadej Pogacar s'est ainsi effondré dans le terrible col de la Loze, perdant tout espoir de rapporter le Maillot Jaune une troisième fois à Paris. Durant l'étape, une longue échappée a également animé la course. Et bien que ce soit finalement Felix Gall qui s'est imposé, les Français étaient présents à l'avant.

Alaphilippe, l'oubli qui amuse Marion Rousse

Et cela a donné lieu à un échange assez cocasse sur France Télévisions . En effet, Alexandre Pasteur, commentateur du Tour de France, énumère les coureurs tricolores à l'avant, mais en oublie un. Et pas n'importe lequel. « Des Français à l'avant, il y a David Gaudu, Valentin Madouas, Thibaut Pinot. On a également Guillaume Martin à l'avant, Clément Champoussin et Simon Guglielmi et j'en ai oublié un, c'est... », explique-t-il avant de se reprendre : « Ah oui, Julian Alaphilippe, pardon... pardon Marion ! Oulala ! » Et pour cause, Julian Alaphilippe est le compagnon de Marion Rousse, présente également aux commentaires. « C'est pas grave Alex », s'amuse-t-elle. « Qu'est-ce que je vais prendre ! », ajoute Alexandre Pasteur pour clore ce petit échange.

Marion Rousse, soulagée pour l'équipe d'Alaphilippe