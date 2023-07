Tour de France : L'énorme appel du pied de Marion Rousse en direct

Thibault Morlain

Actuellement aux commentaires du Tour de France masculin, Marion Rousse va changer de casquette d’ici quelques jours. En effet, à compter du 23 juillet, la compagne de Julian Alaphilippe reprendra ses fonctions de directrice du Tour de France féminin. Les plus grandes cyclistes seront au rendez-vous pour tenter de décrocher le maillot jaune. Et à l’approche de cet événement, Marion Rousse n’a pas manqué de glisser un appel du pied à l’une des plus grandes promesses féminines du VTT français, Loana Lecomte.

Après les hommes, ce sont donc les femmes qui vont s’élancer pour le Tour de France. Le 23 juillet aura lieu la première étape qui se déroulera sur les Champs-Elysées. Ça sera ensuite parti pour une semaine de compétition avec l’objectif de décrocher le maillot jaune. Qui succèdera à Annemiek van Vleuten ? Le peloton va donc s’élancer pour imiter la Néerlandaise. Aux manettes, on retrouvera également Marion Rousse. Si la compagne de Julian Alaphilippe commente actuellement le Tour de France sur France Télévisions , elle est également la directrice de la version féminine de la Grande Boucle. L’occasion pour Rousse de glisser un appel du pied à Loana Lecomte.

« J’y pense un peu »

A 23 ans, Loana Lecomte excelle actuellement en VTT. Alors que la Française a déjà un très joli palmarès dans sa discipline, Marion Rousse aimerait bien la voir sur route et au Tour de France. Alors que Loana Lecomte était présente sur le plateau de Vélo Club , Marion Rousse n’a pas manqué de l’interpeller : « Tu as déjà remporté plusieurs titres en VTT, est-ce qu’un jour tu te tourneras et te concentreras vraiment sur la route ? On sait qu’il y a un Tour de France femmes qui existe maintenant ». A cela, la principale intéressée n’a pas fermé la porte : « J’y pense un peu. Pour l’instant, je me consacre totalement au VTT. Mais je ne voudrais pas arrêter ma carrière sans tester le vélo de route ». Pour le plus grand bonheur de Marion Rousse : « Ah, bonne nouvelle ».

Objectif, les Mondiaux de VTT