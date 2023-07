Stupeur sur le Tour de France, Marion Rousse hallucine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jonas Vingegaard a marqué les esprits mardi sur le contre-la-montre en réalisant une performance stratosphérique qui suscite bien des réactions depuis. Le maillot jaune a consolidé son avance au général sur Tadej Pogacar en écrasant la concurrence avec un chrono surréaliste de 32'26" (41,439 km/h), à 1'38" du Slovène. Au micro de France 2, Marion Rousse a livré son sentiment.

Stupéfiant Jonas Vingegaard. Le maillot jaune a littéralement assommé le Tour de France en réalisant un incroyable chrono lors du contre-la-montre disputé ce mardi sur 22,1 kilomètres entre Passy et Combloux, avec 1'38'' d’avance sur Tadej Pogacar, distancé au général de 1'38''. Une performance stratosphérique qui laisse de marbre coureurs et observateurs, au point de susciter des doutes au vu de l’histoire récente de la Grande Boucle frappée par des affaires de dopage. « Je suis le meilleur des gens normaux , estimait Wout van Aert, bon joueur après sa troisième place du jour à à 2’51’’. C'est impossible de comprendre de tels écarts. Enfin si, c'est possible. Ces deux-là sont tellement au-dessus de tout le monde. »

« Jusqu’au contre-la-montre, il y avait vraiment deux garçons qui sortaient du lot, et ce soir il n’y en a plus qu’un »

De son côté, l’ancienne championne de France Marion Rousse s’est également montrée impressionnée au moment d’analyser la prestation de Jonas Vingegaard. « Autant d’écart, je pense que personne n’aurait misé là-dessus ce matin (mardi). Jusqu’au contre-la-montre, il y avait vraiment deux garçons qui sortaient du lot, et ce soir il n’y en a plus qu’un. C’est Vingegaard qui a juste été impressionnant. Et Pogacar était dans un bon jour, car derrière il fait un excellent chrono, il arrive également à chaque fois à en remettre aussi au sommet de la côte de Domancy, c’est juste que Vingegaard était au-dessus du lot , confie Marion Rousse dans le Vélo Club , prédisant un sursaut d’orgueil de Tadej Pogacar ce mercredi lors de la 16e étape entre Saint-Gervais Mont Blanc (Haute-Savoie) et Courchevel (Savoie). On va avoir une super course car on connaît Pogacar, et il ne va pas se contenter de la deuxième place, donc il va tout tenter et évidemment on va vivre de grands moments. »

« Je suis surpris par mon chrono »