Il assomme le Tour de France, Vingegaard hallucine

Thibault Morlain

Jusqu’à présent, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard avaient fait jeu égal sur les routes du Tour de France. C’était avant le contre-la-montre de ce mardi. Et sur les 22 kilomètres qui reliaient Passy à Combloux, le maillot jaune danois a frappé un énorme coup, reprenant 1 minute 38 au Slovène. Une performance exceptionnelle qui fait halluciner tout le monde et même Vingegaard en personne.

Ce n’est donc peut-être pas en haute montagne que ce Tour de France 2023 va se gagner, mais bel et bien grâce à un contre-la-montre. Ce mardi, après deux semaines de compétition et avant le contre-la-montre de 22 kilomètres, Jonas Vingegaard ne comptait que 10 secondes d’avance sur Tadej Pogacar. Un écart minime qui promettait une belle lutte entre les deux extraterrestres lors des prochaines étapes de montagne. Oui mais voilà, ce mardi, le maillot jaune a mis tout le monde d’accord lors du contre-la-montre entre Passy et Combloux. En effet, Vingegaard a réalisé une performance stratosphérique. Le coureur de la Jumbo-Visma s’est imposé lors de cette 16ème étape, reprenant au passage 1 minute 38 à Pogacar.

Tour de France : Marion Rousse et Julian Alaphilippe, la gêne est palpable https://t.co/U2IUlDYGf1 pic.twitter.com/VWLdumwadC — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

« Je suis surpris par mon chrono »

Rien n’est encore joué sur ce Tour de France, mais Jonas Vingegaard vient de faire un énorme pas afin de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées pour la deuxième fois consécutive. Grâce à sa performance de ce mardi, le Danois a frappé un énorme coup et même lui n’en revient pas de ce qu’il vient de réaliser. Rapporté par RMC , Vingegaard a confié : « Il y avait tellement de bruit autour que je n'entendais pas ce qu'ils disaient à la radio, mais on m'a bien guidé aujourd'hui alors je voulais remercier toute l'équipe, le directeur sportif et tout le monde. Je me sentais bien aujourd'hui, c'est mon meilleur chrono. Je suis vraiment très fier de ce que j'ai fait aujourd'hui et heureux de la victoire. Je ne pensais pas vraiment que je pourrais être le meilleur, je suis surpris par mon chrono. Je ne pensais pas faire aussi bien honnêtement ».

« Le Tour de France n'est pas fini »