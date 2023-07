Tour de France - Alaphilippe : L’énorme coup de gueule

Thibault Morlain

En marge de ce Tour de France, l’avenir de Julian Alaphilippe s’est retrouvé au centre des discussions. Bien que le Français soit encore sous contrat jusqu’en 2024 avec la Soudal Quick-Step, il a été question d’un possible transfert vers la formation française Total-Energies. Ce feuilleton Alaphilippe n’a pas manqué de faire énormément réagir et voilà que le patron du double champion du monde, Patrick Lefevere, a poussé un coup de gueule.

Les derniers mois n’ont pas été très simples pour Julian Alaphilippe. La star française a en effet dû faire avec de nombreux pépins et notamment sa très grosse chute intervenue lors de Liège-Bastogne-Liège en 2022. Depuis, le coureur de la Soudal Quick-Step a eu du mal à revenir à sa meilleure forme et a dû faire également avec la pression de son patron, Patrick Lefevere. Mécontent des résultats de son coureur, il n’avait pas hésité à lâcher des sorties piquantes, utilisant notamment le gros salaire d’Alaphilippe pour exprimer sa colère. Malgré tout, il s’est pas prévu de se séparer du double champion du monde…

Marion Rousse proche du malaise pour Alaphilippe, elle balance https://t.co/AB0Ev7b3Wl pic.twitter.com/oqHfaNZYpP — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

« Vous êtes tous un peu tarés, non ? »

Malgré toutes les rumeurs apparues ces derniers jours, Patrick Lefevere a tenu à remettre les pendules à l’heure. Patron de Julian Alaphilippe au sein de la Soudal Quick-Step, il s’est agacé dans un entretien accordé à Ouest France . Interrogé sur la possibilité de libérer Alaphilippe pour économiser son salaire, il a répondu : « Vous êtes tous un peu tarés, non ? J’ai dit il y a deux ans que je n’étais pas content, et ça va me poursuivre toute ma vie ou quoi ? Cela fait deux ans, vous n’avez pas autre chose à demander ? Julian est avec nous depuis qu’il a 17 ans, c’est un membre de notre famille. Je pense qu’il va rester avec nous. Il a un contrat jusqu’en 2024 ».

« Je ne fais pas de proposition à quelqu'un qui n'est pas en fin de contrat »