Tour de France : En direct, Marion Rousse glisse un joli mot à Alaphilippe

Thibault Morlain

Ce jeudi, la 18ème étape du Tour de France entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse semblait promise aux sprinteurs avec un terrain de jeu idéal pour eux. Mais à la surprise générale, ce sont les échappés du jour qui se sont disputés la victoire finale. Et sur la ligne d’arrivée, c’est Kasper Asgreen qui a levé les bras en vainqueur. Une première victoire pour la formation Soudal Quick-Step sur ce Tour de France et à l’arrivée, Marion Rousse a tenu à glisser un joli mot… à Julian Alaphilippe.

Sur ce Tour de France, la formation Soudal Quick-Step arrivait avec de grosses ambitions pour gagner des étapes. Et pour cause… Le Wolf Pack était composé au départ de Bilbao avec de grosses individualités avec notamment Julian Alaphilippe et Fabio Jakobsen, le sprinteur. Il aura toutefois fallu attendre la 18ème étape du Tour de France pour assister à la première victoire de la Soudal Quick-Step. Alaphilippe en difficulté, Jakobsen ayant abandonné, c’est Kasper Asgreen qui s’est imposé ce jeudi à Bourg-en-Bresse, surprenant les sprinteurs du peloton à qui cette étape semblait promise.

Marion Rousse félicite Alaphilippe et la Soudal Quick-Step

Une fois Kasper Asgreen ayant franchi la ligne d’arrivée, Marion Rousse a réagi à cette victoire du Danois de la Soudal Quick-Step. Et au micro de France Télévisions , elle n’a pas manqué de mettre en avant le travail de son compagnon Julian Alaphilippe et de ses autres coéquipiers dans le peloton pour favoriser cette victoire : « C’est une victoire qui va faire du bien à la formation Soudal Quick-Step. Ils n’avaient pas encore gagné sur ce Tour de France. Il l’a joué à la perfection Asgreen, il n’a pas démérité, il a passé autant de relais que tout le monde. Il aime bien les sprints longs. Chapeau. Et bravo à l’ensemble de la formation Soudal Quick-Step, on a vu souvent Tim Declercq et Julian Alaphilippe venir perturber les relais à l’arrière ».

