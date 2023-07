Marion Rousse invite un coureur du Tour de France, elle se fait recaler en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Commentatrice phare de la Grande Boucle sur les antennes de France Télévisions, Marion Rousse est également la directrice de l’épreuve féminine qui débutera ce dimanche, de quoi l’inciter à lancer une invitation à Kasper Asgreen, compagnon de Gabrielle Pilote-Fortin, coureuse de l’équipe Cofidis. Mais elle n’a pas obtenu la réponse espérée.

Le suspense a pris fin cette semaine. Jonas Vingegaard a largement augmenté son avance sur Tadej Pogacar et remportera, sauf accident, son deuxième Tour de France d’affilée ce dimanche à Paris. Mais une autre course débutera ce jour-là avec le lancement de l’épreuve féminine, dirigée par Marion Rousse.

Marion Rousse invite Kasper Asgreen en direct

La consultante de France Télévisions va donc vivre une quatrième semaine agitée en ce mois de juillet, et celle-ci souhaite voir débarquer quelques invités de marque sur le Tour de France Femmes, à l’instar de Kasper Asgreen. Le Danois, vainqueur de la 18e étape jeudi et proche de récidiver ce vendredi en étant finalement devancé Matej Mohoric à la photo-finish, est en effet le compagnon de Gabrielle Pilote-Fortin, coureuse de l’équipe Cofidis qui prendra le départ de la Grande Boucle ce week-end.

« Je crois que ça va être difficile »