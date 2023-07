Tour de France : Félicité par Marion Rousse, Alaphilippe jubile

Thibault Morlain

Enfin une victoire pour la Soudal Quick-Step ! Si on attendait Julian Alaphilippe et Fabio Jakobsen, c’est Kasper Asgreen qui a offert le premier succès de sa formation sur ce Tour de France. Ce jeudi, c’est le Danois qui s’est imposé au terme d’une échappée qu’on pensait vaine. Plus rapide au sprint devant ses compagnon d’échappée, Asgreen a pu profiter du bon travail de Julian Alaphilippe et compagnie dans le peloton. Le Français n’a pas manqué de savourer ce succès de son côté.

Clairement pas en réussite depuis le départ du Tour de France de Bilbao, Julian Alaphilippe a vu ce jeudi son coéquipier, Kasper Asgreen s’imposer sur la 18ème étape de la Grande Boucle. Alors qu’on s’attendait à un sprint du peloton, l’échappée du jour a finalement surpris tout le monde et le Danois a donc été le plus rapide pour devancer ses compagnons. Mais Agreen peut également remercier ses coéquipiers de la Soudal Quick-Step qui ont fait du bon boulot derrière, à commencer par Julian Alaphilippe. Marion Rousse n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner à l’arrivée : « C’est une victoire qui va faire du bien à la formation Soudal Quick-Step. Ils n’avaient pas encore gagné sur ce Tour de France. Il l’a joué à la perfection Asgreen, il n’a pas démérité, il a passé autant de relais que tout le monde. Il aime bien les sprints longs. Chapeau. Et bravo à l’ensemble de la formation Soudal Quick-Step, on a vu souvent Tim Declercq et Julian Alaphilippe venir perturber les relais à l’arrière ».

« Je suis super content pour Kasper »

Félicité par Marion Rousse, Julian Alaphilippe a pris la parole suite à la victoire de son coéquipier, Kasper Asgreen. Au micro d’ Eurosport , le coureur de la formation Soudal Quick-Step s’est alors réjouit de ce succès : « Je suis super content pour Kasper (Asgreen) et pour nous. Ça a été un Tour super difficile pour nous, mais on a essayé tous les jours. Aujourd'hui, Kasper avait une super opportunité, et quand on voit ce qu'il a fait, on ne peut qu'être heureux ».

« Ce sont les jambes qui ont parlé »