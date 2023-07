Tour de France : Jackpot pour Vingegaard et Pogacar !

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, Jonas Vingegaard a donc remporté son deuxième Tour de France devant un autre double vainqueur, Tadej Pogacar. Le Danois doit une partie de son succès à son équipe, le Team Jumbo-Visma, qui, en plus d'avoir écoeuré la concurrence sur les routes, a raflé la mise au niveau des primes.

« Quelle année incroyable. Quel Tour de France incroyable. Je n'y serais jamais arrivé sans mon équipe. Ca a été un Tour incroyable pour nous. Je suis fier de chacun d'entre nous. On y est arrivé. Ce soir, on va faire la fête. Ce sera une belle soirée. Merci à tous les coureurs et au staff. Merci aussi à mes rivaux. Ca a été 3 semaines incroyables. J'espère que ce sera pareil l'année prochaine », déclarait Jonas Vingegaard à l'arrivée sur les Champs-Elysées. Le Danois a été porté par une très forte Jumbo Visma. Beaucoup moins en vue pour la gagne d'étapes que l'année passée (1 en 2023 contre 6 en 2022), l'équipe néerlandaise a de nouveau assumé sa supériorité en remportant le classement par équipes. S'en suivent logiquement de très gros gains.

Vingegaard remporte le Tour de France mais pas que...

En remportant son deuxième Tour de France consécutif, Jonas Vingegaard a également reçu un joli chèque de 500 000€ promis au vainqueur. Dauphin du Danois, Tadej Pogacar repart avec la jolie somme de 220 000€ (200 000€ pour son classement et 20 000€ pour son maillot blanc). Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ont rapporté 25 000€ à leur équipe uniquement grâce au gain du maillot vert pour le Belge et au maillot à pois pour l'Italien. Sans trop de surprise, la Jumbo-Visma repart avec la plus grosse somme.

Le classement final des primes pour les équipes sur ce Tour de France 2023. Comme l'an passé, la Jumbo-Visma arrive en tête : pour rappel la victoire finale rapporte 500 000 euros. Les gains sont - de tradition - partagés entre coureurs et membres du staff. #TDF2023 pic.twitter.com/ZOIhB2kl5w — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2023

Jumbo-Visma décroche le gros lot

L'équipe de Jonas Vingegaard devra donc se partager 664 280€. En deuxième position de ce classement, on retrouve le Team UAE-Emirates de Tadej Pogacar qui empoche 455 260€, suivi d'INEOS Grenadiers (132 910€) et de la Bahrain Victorious (120 310€). L'équipe AG2R Citroen est la première formation tricolore de classement, à la 8ème place, avec un total de 84 880€. Le mauvais élève de ce Tour de France, le Team DSM-Firmenich de Romain Bardet, repart avec 12 180€.