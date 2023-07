Tour de France : Vingegaard et Pogacar entrent dans l’histoire

Arnaud De Kanel

Bien plus fort lors de la troisième et dernière semaine de course, Jonas Vingegaard a pris le dessus sur Tadej Pogacar. La Danois va donc remporter un deuxième Tour de France consécutif en se rapprochant des plus grandes légendes du sport cycliste. De son côté, le Slovène peut se consoler avec un nouveau record.

Le Tour de France s'achève ce dimanche et il va couronner Jonas Vingegaard pour la deuxième année consécutive. Le coureur de la Jumbo-Visma aura finalement eu raison de son rival Tadej Pogacar après une troisième semaine décisive. « Je suis évidemment très, très heureux, car c'était mon objectif principal de l'année. Bien sûr, j'aurais aimé gagner l'étape, j'ai essayé d'attaquer par surprise dans le final car je savais que je n'avais aucune chance au sprint contre Tadej (Pogacar), mais le plus important était de garder le maillot jaune. Je remercie encore mon équipe, qui a été à nouveau incroyable aujourd'hui (samedi). On avait un plan pour chaque jour, on l'a suivi à la lettre et même si tout le monde ne l'a pas toujours compris, nous étions persuadés qu'il était le bon, et ç'a payé », confiait Jonas Vingegaard à l'arrivée de la 20ème étape samedi. Sa performance le place parmi les plus grands.

Deux à la suite pour Vingegaard

Jonas Vingegaard va donc rejoindre le cercle fermé des doubles vainqueurs du Tour de France. Mais à la différence de Fausto Coppi ou de Bernard Thévenet, le Danois a triomphé deux années de suite. Dans l'histoire de la Grande Boucle, seuls Lucien Petit-Breton, Philippe Thys, Ottavio Bottechia, Nicolas Frantz, Louison Bobet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Laurent Fignon, Greg LeMond, Miguel Indurain, Christopher Froome et Tadej Pogacar se sont imposés au minimum deux années consécutives. Une nouvelle fois deuxième, Tadej Pogacar montera tout de même sur le podium avec un maillot distinctif.

Record de maillot blanc pour Pogacar

Tadej Pogacar va donc ramener un 4ème maillot blanc à Paris. Le Slovène ne peut plus être rejoint par Carlos Rodriguez qui pointe à 5 minutes et 28 secondes de lui au classement général. Cela constitue un nouveau record pour le coureur du Team UAE-Emirates puisqu'il dépasse Jan Ullrich et Andy Schleck qui avaient, comme Pogacar avant cette édition, ramené trois maillots blanc.