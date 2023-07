Tour de France : Alaphilippe va vivre un enfer, Marion Rousse lui donne rendez-vous

Jean de Teyssière

Ce mercredi aura lieu la 17ème étape du Tour de France qui signera également la fin des Alpes, après avoir commencé ce samedi. Lors du contre-la-montre disputé mardi, Jonas Vingegaard a écrasé le Tour, en réalisant une performance qui est régulièrement qualifiée de troublante, mais qui lui permet d'asseoir son avance sur Tadej Pogacar avec 1'48 d'avance. Cette 17ème étape, qui passera par le mythique et terrifiant col de la Loze réduira peut-être l'écart et concernant Julian Alaphilippe, en difficulté, sa femme Marion Rousse lui donne rendez-vous au sommet.

Les cyclistes auront encore quelques coups de pédales à donner dans cette 17ème étape du Tour de France, puisque va se dresser face à eux le terrible col de la Loze. Avec ses 2304 mètres d'altitude, c'est le plus haut col que grimperont les cyclistes sur ce Tour de France 2023. Une montagne réputée extrêmement dure avec une pente de 24% sur 5km à la fin de l'ascension. Julian Alaphilippe, cycliste de la Soudal Quick-Step sait à quoi s'attendre, surtout que sa femme, Marion Rousse, lui a ouvert la route.

Marion Rousse choquée par Vingegaard...

Le contre-la-montre a offert une écrasante victoire de Jonas Vingegaard. Une performance qui interroge même si Marion Rousse reste rationnelle dans son analyse pour Vélo Club, elle est qui consultante pour France Télévisions : « Autant d’écart, je pense que personne n’aurait misé là-dessus ce matin (mardi). Jusqu’au contre-la-montre, il y avait vraiment deux garçons qui sortaient du lot, et ce soir il n’y en a plus qu’un. C’est Vingegaard qui a juste été impressionnant. Et Pogacar était dans un bon jour, car derrière il fait un excellent chrono, il arrive également à chaque fois à en remettre aussi au sommet de la côte de Domancy, c’est juste que Vingegaard était au-dessus du lot. On va avoir une super course car on connaît Pogacar, et il ne va pas se contenter de la deuxième place, donc il va tout tenter et évidemment on va vivre de grands moments. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marion Rousse (@rousse_marion)

...et donne rendez-vous à Alaphilippe