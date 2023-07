Tour de France : L’exploit de Thibaut Pinot

Arnaud De Kanel

La belle histoire entre Thibaut Pinot et le Tour de France touche à sa fin. Ce samedi, le Franc-Comtois disputera l'avant dernière étape de sa carrière sur la Grande Boucle, la dernière où il peut espérer lever les bras. Son principal fait d'arme restera sans aucun doute sa victoire en haut du Tourmalet en 2019.

Le moment est venu pour Thibaut Pinot de dire stop. Le chouchou des Français prendra sa retraite en fin de saison et il ne lui reste plus que cette 20ème étape pour espérer décrocher un quatrième bouquet sur le Tour de France, une course qui lui a laissé les plus gros regrets de sa carrière mais aussi les plus beaux souvenirs.

Un succès mythique au Tourmalet

C'était l'année ou jamais. En 2019, Thibaut Pinot a tutoyé les sommets pendant trois semaines avant de devoir abandonner cruellement lors de la 19ème étape. Il avait marqué les esprits grâce à un succès d'anthologie sur les pentes du Touramalet. Ce jour-là, le coureur tricolore avait réglé tous les favoris dans les derniers hectomètres pour s'imposer devant le maillot jaune Julian Alaphilippe. Son manager Marc Madiot était ivre de bonheur, lui qui s'était cassé la voix à coups de « Allez mon grand ! » lors de l'arrivée.

Une grande première en 2012

Alors qu'il ne devait pas disputer le Tour de France 2012, Thibaut Pinot avait finalement découvert la Grande Boucle pour pallier au forfait d'Arnold Jeannesson. Plus jeune participant au départ, il s'était distingué en remportant la huitième étape entre Belfort et Porrentruy. Après avoir résisté aux assauts d'Andreas Klöden pour conserver sa 10ème place, il était devenu lle plus jeune coureur à terminer parmi les dix premiers au classement général depuis Raymond Impanis en 1947.

Un maillot blanc et l'Alpe d'Huez

Pris par la pression en 2013, Thibaut Pinot n'était pas parvenu à confirmer. Il était revenu pour jouer le classement général en 2014 et il avait plutôt bien rempli sa mission. Deux fois deuxième des étapes, il avait terminé 3ème de ce Tour de France remporté par Vincenzo Nibali et il était donc reparti avec le maillot blanc de meilleur jeune. Le Franc-Comtois avait renoué avec le succès un an plus tard en s'imposant au sommet de la mythique ascension de l'Alpe d'Huez, excusez du peu. Tout cela avant un dernier exploit ce samedi ? L'étape partira de Belfort comme lors de son premier succès sur les routes du Tour de France en 2012...