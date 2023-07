Cyclisme : Retournement de situation pour l’avenir d’Alaphilippe !

Alexandre Higounet

En début de semaine, notamment à l’occasion de la deuxième journée de repos, Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, a été interrogé à plusieurs reprises au sujet de l’avenir de Julian Alaphilippe. Il en ressort un net changement de ton du boss de l’équipe belge avec son champion français.

Alors que depuis le début de saison, il avait à plusieurs reprises mis la pression sur son champion français Julian Alaphilippe, pointant à plusieurs reprises son manque de résultats depuis deux ans en rapport de son salaire et laissant ouverte la question de son avenir malgré sa dernière année de contrat, Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, a nettement changé la tonalité de ses propos depuis quelques jours.

Lefévère change totalement de communication

Ainsi, dans un entretien accordé à la presse flamande, le Het Nieuwsblad , le boss de la formation belge a par exemple indiqué en réponse à une question sur l’avenir du double champion du monde : « J'ai lu dans la presse l'intérêt de Total Energies, mais à ce que je sais, ça n'a rien à voir. Pas question d'envisager cela pour le moment. Pour être clair, Julian est toujours précieux au sein de notre équipe. Il reste le coureur le plus populaire en France et la personne la plus charmante des soirées d'équipe. Même si bien évidemment, je l'ai dans l'équipe pour gagner des courses, pas pour être charmant ».

« Julian est un membre de la famille »