Tour de France : Marion Rousse mise à nu, elle raconte son calvaire

Aujourd’hui à l’aise dans son rôle de consultante et de directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse n’a pas toujours eu cette confiance. Dans des propos accordés au Magazine L’Équipe, la compagne de Julian Alaphilippe raconte en effet sa timidité, de ses premiers pas dans le cyclisme jusqu’à son explosion médiatique.

Marion Rousse est incontestablement l’une des figures fortes du cyclisme tricolore aujourd’hui. Championne de France en 2012, l’ancienne coureuse professionnelle est aujourd’hui la consultante phare du service public à l’occasion de la Grande Boucle et dirige depuis l’année dernière l’épreuve féminine du Tour de France. Des fonctions qui la placent forcément sous le feu des projecteurs et qui l’ont obligée à surmonter sa timidité, sans la vaincre totalement.

« Je n'avais aucune envie qu'on me regarde »

Invitée de la rubrique « Fenêtre sur corps » du Magazine L’Équipe , Marion Rousse se dévoile et raconte notamment ses difficultés à être sur le devant de la scène depuis son plus jeune âge. « Petite, si j'adorais enfiler le dossard et gagner des courses, au moment d'aller récupérer le trophée devant cent gamins, ce n'était pas la même histoire. Je n'avais aucune envie qu'on me regarde, même dix secondes, et encore moins de sortir du lot , révèle la compagne de Julian Alaphilippe. Être surélevée sur un podium relevait du supplice. Aujourd'hui, je parle à des millions de personnes à la télé, mais heureusement je ne les vois pas ! »

« Cela reste la journée que je déteste le plus dans l’année »