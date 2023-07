«Qu’il ferme bien sa gu**** !» : Énorme craquage sur le Tour de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fou de rage après les déclarations de Richard Plugge concernant la dernière journée de repos, le patron de Jumbo-Visma ayant déclaré que les coureurs de Groupama-FDJ auraient, selon lui, bu des bières, le manager de l’équipe Groupama-FDJ Marc Madiot n’a pas mâché ses mots au moment de lui répondre.

C’est une sortie qui ne passe pas auprès de Marc Madiot. Dans un entretien accordé à L’Équipe , Richard Plugge s’est prononcé sur les soupçons de dopage à l’égard de Jonas Vingegaard, auteur d’incroyables performances sur le Tour de France. « On ouvre nos portes à des gens qui tournent des documentaires, cela fait quatre ans maintenant (Amazon puis Netflix), des journalistes viennent à nos camps d’entraînement. Certaines personnes pourraient regarder plus en profondeur, se poser les bonnes questions et analyser », a confié le patron de Jumbo-Visma, n’hésitant pas ensuite à pointer du doigt la Groupama-FDJ.

« On voyait des coureurs boire des grandes bières »

« On regarde aussi autour de nous ce que font les autres. Par exemple, on était avec une équipe française (il ne la cite pas, mais il s’agit de Groupama-FDJ) à notre hôtel durant la journée de repos (lundi, veille du contre-la-montre). On voyait des coureurs boire des grandes bières. L’alcool, c’est du poison, et surtout quand vous êtes déjà fatigué, vous allez l’être encore plus , a souligné Richard Plugge. Au début de la dernière semaine du Tour, qui est la plus importante, il faut faire très attention à ce que vous buvez et mangez. Nous, personne n’a bu d’alcool, car ça vous casse, et même ceux qui ne sont pas coureurs ne devraient pas en boire. Donc c’est tout un ensemble. On peut ouvrir nos portes, répondre à toutes les questions. Mais il faut aussi montrer l’autre côté. Parce que ça explique aussi une partie des différences, pas seulement en notre faveur, mais en défaveur des autres. »

« Qu’il ferme sa gueule. Qu’il ferme bien sa gueule ! »