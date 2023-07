Cyclisme : Ce que cache la nouvelle com' du boss d’Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs jours, Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, a radicalement changé sa communication au sujet de son champion français Julian Alaphilippe, ainsi qu’au sujet de son avenir, lui qui avait régulièrement pointé depuis six mois son manque de résultats depuis deux ans. Comment expliquer un tel changement de cap ? Analyse.

Alors que depuis plusieurs mois il avait régulièrement pointé du doigt le manque de résultats de son champion Julian Alaphilippe, mettant cette absence de victoire en comparaison du salaire qu’il lui versait, des propos qui dessinaient un gros point d’interrogation sur l’avenir du Français malgré sa dernière année de contrat, Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, a nettement changé son fusil d’épaule ces derniers jours, adoptant un ton radicalement différent sur le sujet.

« Julian est un membre de notre famille »

Dans les colonnes du quotidien flamand Het Nieuwsblad , le boss de la formation belge a par exemple affirmé : « J'ai lu dans la presse l'intérêt de Total Energies, mais à ce que je sais, ça n'a rien à voir. Pas question d'envisager cela pour le moment. Pour être clair, Julian est toujours précieux au sein de notre équipe. Il reste le coureur le plus populaire en France et la personne la plus charmante des soirées d'équipe. Même si bien évidemment, je l'ai dans l'équipe pour gagner des courses, pas pour être charmant ». Quelques heures plus tard, il affirmait aux médias français : « Julian était déçu en Espagne, il s’attendait à mieux sur ce départ après son bon Critérium du Dauphiné. Nous aussi on attendait mieux. Mais malheureusement il n’était pas dans la forme qu’il voulait. Je le constate. 95 % du peloton, au final, n’est pas où il voulait être. Car il y a aujourd’hui deux monstres qui sont au-dessus. (…) Il est celui qui essaie le plus. Mais il n’est pas bête hein, quand il essaie comme samedi, et qu’il voit que ça ne laisse pas partir, il se garde de l’énergie pour les derniers jours. (…) Est-ce envisageable de le libérer en fin de saison ? Vous êtes tous un peu tarés, non ? J’ai dit il y a deux ans que je n’étais pas content, et ça va me poursuivre toute ma vie ou quoi ? Cela fait deux ans (en fait cette année, NDLR), vous n’avez pas autre chose à demander ? Julian est avec nous depuis qu’il a 17 ans, c’est un membre de notre famille. Je pense qu’il va rester avec nous. Il a un contrat jusqu’en 2024 ».

Pourquoi un tel changement de cap