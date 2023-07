Tour de France : Pogacar veut briser le rêve de Pinot

Arnaud De Kanel

Sauf énorme défaillance de Jonas Vingegaard ce samedi lors de l'ultime étape de montagne, Tadej Pogacar ne remportera pas de troisième Tour de France. Malheureusement pour Thibaut Pinot, il veut sauver la fin de sa Grande Boucle en remportant cette étape.

Les coureurs livreront leurs dernières forces dans la bataille ce samedi dans le massif des Vosges. Le départ de cette 20ème étape sera donné à Belfort et le peloton devra ensuite couvrir 133,5km pour rallier Le Markstein. Une dernière étape cabossée donc avant le bouquet final sur les Champs-Elysées dimanche. Un homme sera sans doute plus soutenu que les autres et il se nomme Thibaut Pinot. Le régional de l'étape aimerait lever les bras une dernière fois sur ses terres afin de se retirer en beauté. Cela risque d'être bien compliqué car Tadej Pogacar vise le gain de cette 20ème étape.

Pinot à domicile

Ses plus grands fans sont prêts à le célébrer comme il se doit. Thibaut Pinot va donc prendre le départ de sa dernière étape de montagne sur le Tour de France ce samedi et hasard du calendrier, elle est disputée sur des routes qu'il connaît particulièrement bien. Afin de pousser le coureur de la Groupama-FDJ vers l'exploit, de nombreux supporters sont attendus dans le col du Petit Ballon où un « virage Pinot » promet d'enflammer la course pour encourager l'idole. Le Franc-comtois rêve logiquement de cette étape, Tadej Pogacar aussi.

Pogacar veut gagner