Tour de France : Nouvelle polémique, le coup de gueule de Thibaut Pinot

Ce mercredi, le peloton avait rendez-vous avec l’étape qu’on annonçait comme le plus difficile de ce Tour de France 2023. Et pour cause… Il fallait se frotter à la terrible ascension du Col de la Loze et ses pourcentages terrifiants. Les coureurs ont donc connu l’enfer durant les longs kilomètres de cette montée, mais voilà qu’après avoir franchi la ligne d’arrivée, Thibaut Pinot a poussé un coup de gueule.

Le Col de la Loze a fait de gros dégâts sur ce Tour de France et l’une des victimes se nomme… Tadej Pogacar. Après le coup reçu sur la tête après le dernier contre-la-montre, le Slovène, tombé en début d’étape, a rapidement craqué sur les premières minutes d’ascension, laissant ainsi désormais Jonas Vingegaard filer vers la victoire finale sur ce Tour de France. Désormais, le maillot jaune de la Jumbo Visma compte 7 minutes 35 d’avance sur son dauphin de l’équipe UAE. Vingegaard a d’ailleurs connu un petit imprévu dans l’ascension du Col de la Loze. En effet, à un moment donné, le Danois s’est totalement retrouvé à l’arrêt. La raison ? Un accident avec une moto qui suit la course et qui a bloqué la route pendant quelques secondes.

Tour de France - Dopage : Mbappé est utilisé pour sauver Vingegaard ! https://t.co/EOxMQOnvAy pic.twitter.com/5AEMdiomf5 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

« Une moto aurait pu me tomber dessus »

Ce n’est pas la première fois que le Tour de France est émaillé d’un problème avec une moto. On se souvient du moment où Tadej Pogacar a dû stopper son attaque, bloqué dans son élan par un véhicule devant lui. Et voilà que les derniers événements intervenus sur le Col de la Loze ont agacé Thibaut Pinot. A l’arrivée, le coureur de la Groupama-FDJ s’est agacé, lâchant, rapporté par RMC : « Ce qui m'a le plus choqué, c'est la course arrêtée à cause des motos et de la voiture. Une moto aurait pu me tomber dessus, c'était honteux. Je suis resté bloqué au moins 30 secondes, surtout j'avais les motos qui me tombaient dessus. C'était n'importe quoi. C'était tellement raide, certaines motos ont dû caler. On laisse passer les voitures, alors qu'il y a 15 secondes entre les groupes... Il y a des choses que je ne comprends pas ».

Une sanction tombe