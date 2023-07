Tour de France - Dopage : Mbappé est utilisé pour sauver Vingegaard !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Juste devant Tadej Pogacar au classement général, Jonas Vingegaard a assommé le Tour de France mardi en prenant 1min36 supplémentaire sur le Slovène. Soupçonné immédiatement de dopage, le Danois a été défendu par Julien Jurdie, le directeur sportif d’AG2R-Citröen, qui l’a comparé à Kylian Mbappé.

Mardi, Jonas Vingegaard a frappé un très grand coup sur le Tour de France. Alors que le Danois, tenant du titre, n’avait que dix secondes d’avance sur Tadej Pogaçar, il a écrasé le seul chrono du circuit en mettant son adversaire principal à 1min36. Sur 23 petits kilomètres de course. Un exploit incroyable qui, comme souvent au cyclisme, laisse place à des suspicions de dopage. Julien Jurdie, le directeur sportif de l’équipe AG2R-Citroën, a tenté d’expliquer la performance de Jonas Vingegaard.

«Les mots exacts, j'ai du mal à les trouver»

« On connaît la qualité de ces deux coureurs, qui sont au-dessus depuis le départ du Tour, depuis le début de la saison et depuis plusieurs années. Ils ont dominé de la tête et des pieds les courses, que ce soit Vingegaard sur le Dauphiné et 'Pogi' qui a fait un début de saison qui est juste incroyable. Les mots exacts, j‘ai du mal à les trouver. C’est vraiment impressionnant de les voir rouler à cette vitesse-là », assure le directeur sportif au micro de RMC .

Elle abandonne sa carrière pour devenir une star… Le destin hallucinant de Marion Rousse https://t.co/D9tgLN7L81 pic.twitter.com/8S3Kq373aC — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Vingegaard comparé à… Mbappé