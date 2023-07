Scène surréaliste sur le Tour de France, Pogacar s’explique en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la bataille fait rage entre Tadej Pogacar et le maillot jaune Jonas Vingegaard, le Tour de France 2023 a peut-être connu un tournant ce samedi à cause d’une moto ouvreuse bloquant une offensive du Slovène. Une scène qui fait déjà grincer des dents et sur laquelle est revenu le dauphin du Danois au classement général.

Scène surréaliste sur le Tour de France ce samedi. Alors que la 14e étape avait déjà été marquée par une grosse chute à 145 km de l’arrivée nécessitant l’arrêt provisoire de la course pendant une demi-heure, causant de nombreux abandons, le duel intense entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard est au cœur d’une polémique en ce samedi soir. Le Slovène a en effet été stoppé dans son attaque par une moto, l’empêchant de prendre le meilleur sur le maillot jaune qui a su tirer avantage de la situation. Un fait qui pourrait avoir de lourdes conséquences alors que Jonas Vingegaard a augmenté d’une seconde son avance au classement général sur Tadej Pogacar, distancé de dix secondes.

#TDF2023 / Le scandale du jour : l’attaque de 🇸🇮 Tadej Pogacar (UAD) freinée par les motos. A ce moment de la course, c’est inadmissible… pic.twitter.com/vLx8XTqGAf — Renaud Breban (@RenaudB31) July 15, 2023

« J'ai tiré une cartouche à blanc »

Bien que cette 14e étape remportée par Carlos Rodriguez a tout pour le frustrer, Tadej Pogacar n’a pas souhaité en rajouter au micro de France 2 . « J’ai essayé d'y retourner une dernière fois avant le sommet, j’ai tout donné, mais il y avait les motos qui n'ont pas pu bouger. J'ai tiré une cartouche à blanc mais c'est comme ça. On réessayera plus tard », a indiqué le Slovène.

« C'est dur de lâcher Vingegaard »